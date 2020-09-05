ونقلت وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله - خلال اجتماع عٌقد اليوم في مينسك لبحث الشؤون الاقتصادية - "يجب الإقرار بأن الاتفاقيات الحكومية والمشاورات مع روسيا تعطي نتائج إيجابية.. واقتصاد البلاد أولوية".



وأضاف "أذكركم مجددا أن هدفنا الرئيسي ومشكلتنا الأساسية واهتمامنا ينصب على الاقتصاد".



وتشهد بيلاروسيا موجة اضطرابات اجتماعية ومظاهرات واسعة النطاق على خلفية الإعلان عن تحقيق لوكاشينكو، الذي يقود البلاد منذ عام 1994، فوزا ساحقَا في انتخابات الرئاسة، التي نظمت في وقت سابق من الشهر الماضي.