وشدد بولسونارو، في كلمة بثها مباشرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أن الاتهامات الدولية الموجهة إليه بشأن حرائق الأمازون ليست سوى مؤامرة، قائلا: "تعرفون أن المنظمات غير الحكومية لا تستطيع إبداء آرائها معي.. أنا حازم مع هؤلاء، لكنني لست قادرا على قتل السرطان الذي تمثله معظم المنظمات غير الحكومية".



ووصف الرئيس البرازيلي النشطاء الذين يطلقون حملات لحماية غابات الأمازون ويحملونه المسؤولية عن الحرائق فيها بـ"الأشرار"، ولمح في هذا الصدد إلى الحملة باللغة الإنجليزية التي تم إطلاقها في الإنترنت والتي تدعو إلى ربط أي استثمار في البرازيل بتعهدات حازمة لحماية الأمازون.