اليوم السابع
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السبت، 05 سبتمبر 2020 03:54 م
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دراسة أيسلندية تكشف حمل 90٪ من المصابين بكوفيد 19 أجساما مضادة لكورونا

السبت، 05 سبتمبر 2020 03:00 م
دراسة أيسلندية تكشف حمل 90٪ من المصابين بكوفيد 19 أجساما مضادة لكورونا فيروس كورونا
كتبت هند عادل

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أكدت دراسة من أيسلندا أن أكثر من 90٪ من المرضى يحملون أجسامًا مضادة لـ COVID-19،ووفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine ،فعندما نظر الباحثون في عينات مصل من أكثر من 30 ألف فرد ، باستخدام ستة أنواع مختلفة من طرق اختبار الأجسام المضادة ، وجدوا أنه من بين 1797 شخصًا تعافوا من فيروس كورونا ، فإن أكثر من أنتج 91 % أجسامًا مضادة يمكن اكتشافها ضد الفيروس.

 كما أن مستويات الأجسام المضادة لدى هؤلاء المرضى لم تنخفض حتى بعد أربعة أشهر من التشخيص، حيث تم العثور على استجابة مناعية أعلى لدى الأفراد الأكبر سنًا، وأولئك الذين هم في الفئة المعرضة لخطر الإصابة بمضاعفات بسبب فيروس كورونا ، وكذلك بين الأشخاص الذين ظهرت عليهم أسوأ أعراض المرض.

وتم الإبلاغ عن بعض حالات الإصابة مرة أخرى بفيروس SARS-CoV-2 في هونج كونج والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا  وتعني حالات إعادة العدوى أن الأجسام المضادة التي ينتجها الجسم ضد الفيروس قد لا تدوم لفترة كافية ، وبالتالي تسمح للفيروس بدخول الجسم وإحداث المرض مرة أخرى نظرًا لأن اللقاحات تعمل أيضًا على مبدأ وتقنية مماثلة ، فإن فعالية أي لقاح تخضع أيضًا للماسح الضوئي عند الإبلاغ عن حالات الإصابة مرة أخرى.

في حين أن الدراسة قيد البحث تقدم أخبارًا إيجابية ، فمن المهم أن نفهم أنها أجريت في مجموعة سكانية أصيب فيها 1 % من إجمالي السكان بـكورونا وقال تقرير بلومبرج: لكي تثبت الدراسة على حجم العينة الأكبر ، أن أكثر من 70 % من سكان العالم سيحتاجون إلى أجسام مضادة للفيروس لوقف انتشاره.


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