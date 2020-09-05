دبابير خطيرة تغزو بريطانيا بسبب وفرة الفاكهة المخمرة

كتب محمد سعودي

تتعرض المملكة المتحدة إلى هجوم من دبابير عملاقة ذات سلالة خطيرة، يقول الخبراء إنها ستكون قادمة إلى بريطانيا في فصل الربيع والصيف الحارق تزامنا مع وفرة من الفاكهة المخمرة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ستار".



أشجار في بريطانيا

ونقلت الصحيفة على لسان خبراء أن هذا النوع من الدبابير شديد العدوانية، ومن المتوقع أن يهاجم بريطانيا يرتبط ظهورهم بموسم صيفي دافئ جدًا، بالإضافة إلى وفرة الطعام وخاصة الفواكه المخمرة، وتكون هذه الدبابير قادرة على مهاجمة الناس دون سبب.

وأشارت صحيفة ديلي ستار إلى أن هناك حوالى 250 مليار دبابير "عادية"، وقد انتهت معظم دبابير الملكة من وضع بيضها وتركت أعشاشها مما يعني أن الدبابير العاملة لم تعد مضطرة إلى الاعتناء بالملكة وبدلاً من ذلك "تسكر" من خلال تناول الفاكهة الناضجة.



دبور عملاق

ونقلت الصحيفة عن رئيس شركة بريطانية لمكافحة الآفات، بول بيتس، قوله، إن البريطانيين عليهم توخي الحذر في الشوارع والحذر من هذه الحشرات لاسيما أثناء النزهات، مضيفا :"إنهم وصلوا الآن إلى ذروتهم مع انتهاء الملكات من وضع بيضها، مما يشير إلى أن هناك العديد من الدبابير تغادر خلاياها".



نوع معين من الدبابير

رئيس الشركة البريطانية لمكافحة الآفات، حذر أيضا من أن لدغات هذه الدبابير العملاقة تعتبر أكثر إيلامًا من لدغات الدبابير العادية. ناصحا البريطانيين بأنه عندما تقوم الدبابير باعتراضك، لا تقم بأي حراك باليدين، حيث من المرجح جدا أن تصبح هدفا لها.