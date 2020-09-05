خلافات زوجية وراء ادعاء سيدة تعرضها لمحاولة اعتداء من 3 أشخاص

كتب محمود عبد الراضى

امراة لعوب، خدعت زوجها وأقاربها بجريمة من نسيج خيالها، عندما زعمت اعتراض مجهولين لطريقها واصطحابها لشقة في حدائق الأهرام ومحاولة التعدي عليها، وتبين كذبها، وأن الخلافات الزوجية وراء ادعائها ذلك للذهاب لصديقتها والمبيت لديها.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف حقيقة تغيب إحدى المواطنات عن منزلها والادعاء بتعرضها للاعتداء من قبل مجهولين أمام إحدى محطات مترو الأنفاق حال عودتها لمنزلها، حيث تبلغ لقسم شرطة الدقى بالجيزة من أحد المواطنين وزوجته ، بأنه أثناء استقلال زوجته سيارة أجرة "تاكسى" من أمام إحدى محطات مترو الأنفاق بالجيزة للتوجه لمنزلها فوجئت بقيام قائد السيارة الأجرة وبرفقته آخر بتخديرها، وأثناء عودتها للوعى فوجئت بتواجدها برفقة 3 أشخاص بإحدى الشقق السكنية بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة ومحاولتهم التعدي عليها.

وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة ، وأن تغيب السيدة عن منزلها نظراً لوجود خلافات مع زوجها وتوجهها للإقامة لدى إحدى صديقاتها بالجيزة خلال فترة التغيب ، وعودتها من تلقاء نفسها.