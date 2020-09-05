اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 11:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

خفر السواحل اليابانى يعلق البحث عن طاقم سفينة غارقة لسوء الأحوال الجوية

السبت، 05 سبتمبر 2020 09:59 ص
خفر السواحل اليابانى يعلق البحث عن طاقم سفينة غارقة لسوء الأحوال الجوية خفر السواحل الياباني - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسئول في خفر السواحل الياباني اليوم السبت، إنه تقرر نظرا لسوء الأحوال الجوية تعليق عمليات البحث عن المفقودين من أفراد طاقم سفينة شحن عليها ماشية بعدما غرقت في بحر الصين الشرقي الأسبوع الماضي.

كانت فرق الإنقاذ قد عثرت على ناج ثالث من أفراد طاقم السفينة التي انقلبت في جو عاصف قبالة سواحل اليابان وعلى متنها طاقم من 43 شخصا وما يقرب من 6000 رأس ماشية.

وقال جونبي ساكاجوتشي الضابط بوحدة البحث والإنقاذ في خفر السواحل الياباني لرويترز عبر الهاتف إن عمليات البحث استمرت حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت اليابان (0300 بتوقيت جرينتش) دون العثور على المزيد من أفراد الطاقم، لكن تقرر سحب السفن والطائرات والغواصين المشاركين نظرا لسوء أحوال الطقس.

وأضاف "نعتزم استئناف البحث عند تحسن أحوال البحر والطقس، لكننا لا نعرف متى سيحدث ذلك. الأمر يتوقف على أحوال الجو".

ويقترب الإعصار هايشن القوي من جنوب غرب اليابان، ويحذر خبراء الأرصاد من أمطار غزيرة وأمواج عالية ومد مرتفع.

كانت السفينة (جلف لايفستوك 1) قد أرسلت نداء استغاثة من غربي جزيرة أمامي أوشيما بجنوب غرب اليابان يوم الأربعاء بعدما اجتاح الإعصار مايساك المنطقة برياح قوية وأمواج عاتية.

 


خفر السواحل اليابانى

اليابان

سواحل اليابان

أمطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. 18 هدفاً فى حصاد الجولة 24 من الإيجبشيان ليج وتألق المدافعين

فيديو.. 18 هدفاً فى حصاد الجولة 24 من الإيجبشيان ليج وتألق المدافعين

تشييع جنازة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق من مسقط رأسه بالفيوم

تشييع جنازة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق من مسقط رأسه بالفيوم

الأهلي يرحب بتأجيل مباراتى الوداد المغربى فى نصف نهائي دوري الأبطال

الأهلي يرحب بتأجيل مباراتى الوداد المغربى فى نصف نهائي دوري الأبطال

الأمن العام يضبط 240 قطعة سلاح وينفذ 81 ألف حكم

الأمن العام يضبط 240 قطعة سلاح وينفذ 81 ألف حكم

60% من قراء اليوم السابع يتوقعون حل أزمة كهربا في الأهلى دون تجميده

60% من قراء اليوم السابع يتوقعون حل أزمة كهربا في الأهلى دون تجميده

وزير النقل يشهد اليوم احتفالية وصول الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة

وزير النقل يشهد اليوم احتفالية وصول الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة

طقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تنسيق 2020.. اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

تنسيق 2020.. اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

الزراعة تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بحديقة حيوان الجيزة

الزراعة تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بحديقة حيوان الجيزة

الاقتصاد الأمريكى يخسر 425 مليون دولار يوميا بسبب توقف السياحة

الاقتصاد الأمريكى يخسر 425 مليون دولار يوميا بسبب توقف السياحة

الحبس والغرامة عقوبة انتحال الصفة للنصب على المواطنين

الحبس والغرامة عقوبة انتحال الصفة للنصب على المواطنين

وحدات المرور تواصل اليوم استقبال قائدى السيارات لتركيب الملصق الإلكترونى

وحدات المرور تواصل اليوم استقبال قائدى السيارات لتركيب الملصق الإلكترونى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة