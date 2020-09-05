خبير اقتصادى يشدد على أهمية صندوق مصر السيادى لجذب رؤوس الأموال

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير اقتصادى، أهمية صندوق مصر السيادى، مشيرًا إلى أن الهدف من الصندوق هو الاستفادة من الأصول غير المستغلة، بجانب جذب رؤوس الأموال، والمساهمة في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد والثروات الطبيعية.



وأضاف الخبير اقتصادى، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن صندوق مصر السيادى يساهم في تحفيز الاستثمار الخاص، بجانب الاستفادة من الأصول والاستثمار بها، ما يساهم في انخفاض معدل البطالة وزيادة فرص العمل للشباب وزيادة حجم الإنتاج، وبالتالي زيادة في حجم الإنتاج المحلى الإجمالى.



ولفت الخبير اقتصادى، إلى أن صندوق مصر السيادى، يتوسع في العديد من المشروعات والدخول في شركات عديدة منها الطاقة المتجددة والدخول في شراكة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تحاول أن تشكك في إنجازات هذا الصندوق.