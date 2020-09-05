اليوم السابع
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حقن التستوستيرون تؤدى لفقدان الوزن عند الرجال الذين يعانون من السمنة المفرطة

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:00 ص
حقن التستوستيرون تؤدى لفقدان الوزن عند الرجال الذين يعانون من السمنة المفرطة السمنة-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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توصلت دراسة ألمانية إلى أن حقن التستوستيرون يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوزن على المدى الطويل لدى الرجال الذين يعانون من السمنة المفرطة،حيث  شهد الرجال الذين يبلغ متوسط ​​وزنهم 18 حجرًا (114 كجم) انخفاضًا في وزنهم بمقدار 4 و 3 أرطال (27 كجم) على مدى عقد من الزمان  كجزء من الدراسة.

وحسب الديلى ميل البريطانية انتقل مؤشر كتلة الجسم (BMI) من فئة "السمنة الشديدة" ، 36.8 ، إلى "الوزن الزائد" ، عند 28.8 ، أي أقل بأربع نقاط فقط من نطاق الوزن الصحي، وبالمقارنة ، فإن الرجال الذين لم يتلقوا العلاج التسترون شهدوا زيادة وزنهم بما يقرب من حجر لكل منهم (6 كجم).

كما كانوا أكثر عرضة للوفاة بأكثر من أربع مرات خلال فترة المتابعة ، خاصةً من النوبات القلبية والسكتات الدماغية ، وكان جميعهم تقريبًا مصابين بالسكري من النوع الثاني، وقال الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها يجب أن تساعد في دفع حقن التستوستيرون كبديل لجراحة إنقاص الوزن، يتم وصف العلاج ببدائل التستوستيرون (TRT) للرجال الذين يعانون من انخفاض غير طبيعي في هرمون التستوستيرون والذي يمكن أن يؤثر على مستويات الطاقة والمزاج والدافع الجنسي.

لم يتم تضمين النساء في الدراسة كما أنه ليس من الواضح كيف ستستجيب أجسامهن ، مع الأخذ في الاعتبار أن المستويات المرتفعة بشكل طبيعي من هرمون التستوستيرون لدى الإناث مرتبطة بزيادة الوزن وحب الشباب ونمو الشعر الزائد ومشاكل الخصوبة، هذه هي أعراض حالات مثل متلازمة تكيس المبايض (PCOS) ، حيث يوجد زيادة في إنتاج هرمون التستوستيرون واضطرابات الولادة.

ومع ذلك ، يتم في بعض الأحيان إعطاء النساء أدوية التستوستيرون للمساعدة في علاج انقطاع الطمث ، عندما ينخفض ​​هرمون التستوستيرون والهرمونات الأخرى بشكل طبيعي.

تم تقديم البحث ، بقيادة استشاري طب الذكورة الدكتور فريد سعد في شركة الأدوية Bayer AG في برلين ، في المؤتمر الأوروبي والدولي للسمنة (ECOICO) لهذا العام.

قال الدكتور سعد: "العلاج طويل الأمد لهرمون التستوستيرون لدى الرجال الذين يعانون من نقص هرمون التستوستيرون أدى إلى فقدان الوزن بشكل عميق ومستمر مما قد يكون قد ساهم في خفض الوفيات والأمراض القلبية الوعائية. ازداد وزن الرجال غير المعالجين الذين يعانون من قصور الغدد التناسلية.

"نعتقد أنه يجب مناقشة علاج التستوستيرون مع المرضى كبديل للجراحة ويجب أن يؤخذ في الاعتبار للمرضى الذكور الذين لا يمكنهم الخضوع لعملية جراحية."


السمنة

السمنة المفرطة

الهرمون

هرمون الذكورة

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