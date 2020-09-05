اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 03:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حجز طبيب نفسى متهم بالتحرش بمرضاه لجلسة باكر لحين ورود تحريات المباحث

السبت، 05 سبتمبر 2020 02:07 ص
حجز طبيب نفسى متهم بالتحرش بمرضاه لجلسة باكر لحين ورود تحريات المباحث حبس - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حجزت نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية، طبيب نفس نفسي لجلسة تحقيق باكر السبت لحين ورود تحريات المباحث الجنائية في البلاغ المقدم ضده من 4 فتيات يتهمونه بالتحرش بهن داخل عيادته الخاصة.

وفتحت نيابة أول طنطا بمحافظه الغربية تحقيقات موسعة مع الدكتور "ا.ا" طبيب نفسي في البلاغ المقدم ضده من 4 فتيات يتهموه بالتحرش جنسيا بهن أثناء العلاج، بعد زعمه بأن هناك طريقة حديثة للعلاج عن طريق الأحضان والتلامس.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "أحد الأطباء النفسيين"، عقب تداول منشور بإحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات مفادها أنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا تحرش بهن لفظياً، وطلب إرسال صور خاصة لهن ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب وإيهامهم بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسي.

وبالفحص تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن مضمون ما سبق، حيث تم تحديد الطبيب وضبطه.

وفتحت نيابة غرب طنطا الكلية بمحافظه الغربية مساء أمس تحقيقا موسعا في أول بلاغ رسمى من 4 فتيات من مدينة طنطا ضد طبيب نفسي يدعى "ا.م.ا"، يتهموه بالتحرش جنسيا بهم داخل عيادته أثناء ذهابهن له من أجل العلاج.

وتقدم  السيد الجمال وصاموئيل ثروت وهشام هاشم محاميى الضحايا بالبلاغ أمام النيابة الكلية بطنطا ضد الطبيب، وفتحت النيابة التحقيق في البلاغ الذي استمر أكثر من 6 ساعات متصلة استمعت فيه لاقول الضحايا.

وكشف الضحايا فى أقوالهن، أنهن توجهن للطبيب في عيادته بحثا عن علاج نفسي، وادعي المشكو فى حقه أن هناك علاج جديد بالبوس والأحضان هو علاج مناسب لهن، وأن هذه الطريقة معترف بها عالميا ويستخدمها عدد من الأطباء.

وأضافت الضحايا أنهن واجهن تلك المحاولات برفض قاطع، ولكن الطبيب كان يصر على ذلك وسبق وأن غافلهن وتحرش بهن.

وأكدت الضحايا أن الطبيب هددهن بالتشهير بهن الأمر الذي دفعهن لتقديم بلاغ ضده أمام النيابة العامة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

 

 


اخبار عاجله

نيابة طنطا

طبيب طنطا المتحرش

ضحايا طبيب طنطا المتحرش

طبيب التحرش

الطبيب المتحرش

طبيب طنطا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إزاى تقدر تحسب قيمة فاتورة كهرباء شهر سبتمبر للمنازل

إزاى تقدر تحسب قيمة فاتورة كهرباء شهر سبتمبر للمنازل

خطة هيئة الثروة السمكية لزيادة الإنتاج أبرزها التوسع فى إنشاء المفرخات البحرية

خطة هيئة الثروة السمكية لزيادة الإنتاج أبرزها التوسع فى إنشاء المفرخات البحرية

التأمينات تواصل غدا صرف معاشات سبتمبر لمن يتقاضون من 1000 لـ2000 جنيه

التأمينات تواصل غدا صرف معاشات سبتمبر لمن يتقاضون من 1000 لـ2000 جنيه

قطع الكهرباء عن 3 قرى بطنطا لمدة ساعتين بدءًا من السادسة صباح اليوم

قطع الكهرباء عن 3 قرى بطنطا لمدة ساعتين بدءًا من السادسة صباح اليوم

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تؤكد التزام ووعى المصلين بضوابط صلاة الجمعة

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تؤكد التزام ووعى المصلين بضوابط صلاة الجمعة

إغلاق مطلع كوبرى 6 بطريق الواحات لإصلاح كسر فى ماسورة مياه

إغلاق مطلع كوبرى 6 بطريق الواحات لإصلاح كسر فى ماسورة مياه

باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز 26.4 مليون والوفيات 868963.. قتلى وجرحى في انفجار بجورجيا..إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز 26.4 مليون والوفيات 868963.. قتلى وجرحى في انفجار بجورجيا..إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الصحة: تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 16 وتعافى 890 مصابًا

الصحة: تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 16 وتعافى 890 مصابًا

وزير التعليم يكشف عن خطة العام الدراسى الجديد يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين

وزير التعليم يكشف عن خطة العام الدراسى الجديد يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين

صور.. الأهلي يغتال "الغزلان" بثنائية حمدي ومروان

صور.. الأهلي يغتال "الغزلان" بثنائية حمدي ومروان

صور العالم هذا المساء.. "تطبيع جديد مع إسرائيل" صربيا وكوسوفو توافقان على فتح سفارتيهما بالقدس.. عمال إنقاذ يبحثون عن الناجين تحت الأنقاض في بيروت لليوم الثاني.. عودة الدراسة فى "وهان" الصينية بؤرة تفشى كورونا

صور العالم هذا المساء.. "تطبيع جديد مع إسرائيل" صربيا وكوسوفو توافقان على فتح سفارتيهما بالقدس.. عمال إنقاذ يبحثون عن الناجين تحت الأنقاض في بيروت لليوم الثاني.. عودة الدراسة فى "وهان" الصينية بؤرة تفشى كورونا

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى بميت غمر

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى بميت غمر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة