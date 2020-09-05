حجز طبيب نفسى متهم بالتحرش بمرضاه لجلسة باكر لحين ورود تحريات المباحث

الغربية مصطفى عادل

حجزت نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية، طبيب نفس نفسي لجلسة تحقيق باكر السبت لحين ورود تحريات المباحث الجنائية في البلاغ المقدم ضده من 4 فتيات يتهمونه بالتحرش بهن داخل عيادته الخاصة.

وفتحت نيابة أول طنطا بمحافظه الغربية تحقيقات موسعة مع الدكتور "ا.ا" طبيب نفسي في البلاغ المقدم ضده من 4 فتيات يتهموه بالتحرش جنسيا بهن أثناء العلاج، بعد زعمه بأن هناك طريقة حديثة للعلاج عن طريق الأحضان والتلامس.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "أحد الأطباء النفسيين"، عقب تداول منشور بإحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات مفادها أنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا تحرش بهن لفظياً، وطلب إرسال صور خاصة لهن ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب وإيهامهم بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسي.

وبالفحص تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن مضمون ما سبق، حيث تم تحديد الطبيب وضبطه.

وفتحت نيابة غرب طنطا الكلية بمحافظه الغربية مساء أمس تحقيقا موسعا في أول بلاغ رسمى من 4 فتيات من مدينة طنطا ضد طبيب نفسي يدعى "ا.م.ا"، يتهموه بالتحرش جنسيا بهم داخل عيادته أثناء ذهابهن له من أجل العلاج.

وتقدم السيد الجمال وصاموئيل ثروت وهشام هاشم محاميى الضحايا بالبلاغ أمام النيابة الكلية بطنطا ضد الطبيب، وفتحت النيابة التحقيق في البلاغ الذي استمر أكثر من 6 ساعات متصلة استمعت فيه لاقول الضحايا.

وكشف الضحايا فى أقوالهن، أنهن توجهن للطبيب في عيادته بحثا عن علاج نفسي، وادعي المشكو فى حقه أن هناك علاج جديد بالبوس والأحضان هو علاج مناسب لهن، وأن هذه الطريقة معترف بها عالميا ويستخدمها عدد من الأطباء.

وأضافت الضحايا أنهن واجهن تلك المحاولات برفض قاطع، ولكن الطبيب كان يصر على ذلك وسبق وأن غافلهن وتحرش بهن.

وأكدت الضحايا أن الطبيب هددهن بالتشهير بهن الأمر الذي دفعهن لتقديم بلاغ ضده أمام النيابة العامة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.