اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 02:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عاطل ضبط بحوزته مواد مخدرة فى الجيزة

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:36 م
حبس عاطل ضبط بحوزته مواد مخدرة فى الجيزة حشيش - أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، بعدما ضبط وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، قبل ترويجها بين عملائه.

واعترف المتهم بحيازته المضبوطات للاتجار بها، وأرشد عن مصدر حصوله عليها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق، وكشفت تحريات ضباط مباحث الجيزة، إلى تورط عنصر إجرامى، سابق اتهامه فى عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من رصد تحركاته والقبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، ومبلغ مالى، اعترف بتحصله عليه من نتيجة الاتجار، بالإضافة إلى هاتف محمول، يستخدمه فى التواصل مع زبائنه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.


اخبار الحوادث

تجارة المخدرات

حشيش

الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

الأهلى يتقدم بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد فى مركز التسوية والتحكيم

الأهلى يتقدم بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد فى مركز التسوية والتحكيم

ميسي يعود لتدريبات برشلونة الاثنين

ميسي يعود لتدريبات برشلونة الاثنين

ارتفاع درجات الحرارة غدا والرطوبة 90 % والعظمى فى القاهرة 37 درجة

ارتفاع درجات الحرارة غدا والرطوبة 90 % والعظمى فى القاهرة 37 درجة

رحيل يوسف والى عن عمر يناهز 89 عاما.. وزير الزراعة الأسبق أكد فى آخر حواراته ترويج الإخوان لشائعة المبيدات المسرطنة.. واعتبر ثورة 30 يونيو نتاج لفشل إدارة الجماعة.. وكشف عن عدم حصوله على راتب طوال عمله كوزير

رحيل يوسف والى عن عمر يناهز 89 عاما.. وزير الزراعة الأسبق أكد فى آخر حواراته ترويج الإخوان لشائعة المبيدات المسرطنة.. واعتبر ثورة 30 يونيو نتاج لفشل إدارة الجماعة.. وكشف عن عدم حصوله على راتب طوال عمله كوزير

السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم

السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم

تنسيق 2020 ..235 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثانية وغدا اخر موعد للتعديل

تنسيق 2020 ..235 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثانية وغدا اخر موعد للتعديل

رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

إصابة 14 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزقازيق- بلبيس

إصابة 14 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزقازيق- بلبيس

ضبط 472 شخص بتهمة تعديات على أملاك الدولة والزراعات ومخالفة البناء

ضبط 472 شخص بتهمة تعديات على أملاك الدولة والزراعات ومخالفة البناء

الداخلية تضبط 3748 سائقا لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

الداخلية تضبط 3748 سائقا لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

التعليم العالى تعلن مد فترة المرحلة الثانية للتنسيق حتى مساء الغد

التعليم العالى تعلن مد فترة المرحلة الثانية للتنسيق حتى مساء الغد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة