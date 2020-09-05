اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 09:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز 26.58 مليون والوفيات 872903

السبت، 05 سبتمبر 2020 08:29 ص
حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز 26.58 مليون والوفيات 872903 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
طوكيو (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهر إحصاء لرويترز، أن أكثر من 26.58 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 872903 شخصا توفوا جراء الإصابة بالفيروس.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019، وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و215995 حالة إصابة و187791 حالة وفاة.

 

وجاءت البرازيل فى المركز الثانى مسجلة أربعة ملايين و091801 حالة إصابة و125502 حالة وفاة.

 

وجاءت الهند فى المركز الثالث مسجلة ثلاثة ملايين و936747 حالة إصابة و68472 حالة وفاة.

 

وحلت روسيا فى المركز الرابع مسجلة مليون و015105 حالات إصابة و 17649 حالة وفاة.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
60% من قراء اليوم السابع يتوقعون حل أزمة كهربا في الأهلى دون تجميده

60% من قراء اليوم السابع يتوقعون حل أزمة كهربا في الأهلى دون تجميده

وزير النقل يشهد اليوم احتفالية وصول الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة

وزير النقل يشهد اليوم احتفالية وصول الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة

طقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تنسيق 2020.. اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

تنسيق 2020.. اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

الزراعة تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بحديقة حيوان الجيزة

الزراعة تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بحديقة حيوان الجيزة

الاقتصاد الأمريكى يخسر 425 مليون دولار يوميا بسبب توقف السياحة

الاقتصاد الأمريكى يخسر 425 مليون دولار يوميا بسبب توقف السياحة

الحبس والغرامة عقوبة انتحال الصفة للنصب على المواطنين

الحبس والغرامة عقوبة انتحال الصفة للنصب على المواطنين

وحدات المرور تواصل اليوم استقبال قائدى السيارات لتركيب الملصق الإلكترونى

وحدات المرور تواصل اليوم استقبال قائدى السيارات لتركيب الملصق الإلكترونى

الزراعة تعلن ارتفاع صادرات العنب للأسواق العالمية بزيادة 26 ألف طن

الزراعة تعلن ارتفاع صادرات العنب للأسواق العالمية بزيادة 26 ألف طن

إزاى تقدر تحسب قيمة فاتورة كهرباء شهر سبتمبر للمنازل

إزاى تقدر تحسب قيمة فاتورة كهرباء شهر سبتمبر للمنازل

خطة هيئة الثروة السمكية لزيادة الإنتاج أبرزها التوسع فى إنشاء المفرخات البحرية

خطة هيئة الثروة السمكية لزيادة الإنتاج أبرزها التوسع فى إنشاء المفرخات البحرية

التأمينات تواصل غدا صرف معاشات سبتمبر لمن يتقاضون من 1000 لـ2000 جنيه

التأمينات تواصل غدا صرف معاشات سبتمبر لمن يتقاضون من 1000 لـ2000 جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة