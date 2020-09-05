حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز 26.58 مليون والوفيات 872903

طوكيو (رويترز)

أظهر إحصاء لرويترز، أن أكثر من 26.58 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 872903 شخصا توفوا جراء الإصابة بالفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019، وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و215995 حالة إصابة و187791 حالة وفاة.

وجاءت البرازيل فى المركز الثانى مسجلة أربعة ملايين و091801 حالة إصابة و125502 حالة وفاة.

وجاءت الهند فى المركز الثالث مسجلة ثلاثة ملايين و936747 حالة إصابة و68472 حالة وفاة.

وحلت روسيا فى المركز الرابع مسجلة مليون و015105 حالات إصابة و 17649 حالة وفاة.