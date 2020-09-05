جامعة أسوان الأولى مصريا وعربيا من خلال تصنيف Times العالمى لـ 2021

أسوان – صلاح المسن

قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية، إن جامعة أسوان تعد الأولى على مستوى الجامعات المصرية والجامعات العربية، وذلك من خلال التصنيف الدولى Times لعام 2021 لأكثر الدول العربية التى تمتلك جامعات لأفضل جامعات العالم لعام 2021 والمشاركة فى التصنيف.

وتأتى فى المرتبة الأولى مصر من حيث الجامعات المشاركة بواقع 19 جامعة، وفى المقدمة تأتى جامعة أسوان الأولى فى التصنيف العالمى وترتيبها 401، ثم تليها دولة المملكة العربية السعودية فى المركز 2 حيث تمتلك 7جامعات سعودية وتأتى جامعة الملك عبدالعزيز فى تصنيف Times وترتيبها العالمى 201، وتأتى دولة الجرائر فى المركز 3 من حيث تمتلك 7جامعات وتاتى جامعة سطيف الأولى على الجامعات الجزائرية وترتيبها العالمى 501، وتأتى دولة تونس فى المركز 4 من حيث تمتلك 5جامعات والجامعة الأولى جامعة تونس المنار وترتيبها العالمى 1001، وتأتى دولة لبنان فى المركز 5 حيت تمتلك 3جامعات والجامعة الأولى الجامعة الأمريكية فى بيروت وترتيبها العالمى 301 .

وتأتى دولة الإمارات فى المركز 6 حيث تمتلك 3 جامعات والجامعة الأولى جامعة خليفة وترتيبها العالمى 351 وتأتى دولة الأردن فى المركز 6حيث تمتلك جامعتان والجامعة الأولى جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وترتيبها العالمى 401 وتأتى دولة العراق فى المركز 8 من حيث الجامعات تمتلك جامعتان والجامعة الأولى جامعة بغداد ترتيبها العالمى 1001 وتأتى دولة المغرب فى المركز 9 حيث تمتلك جامعتان والجامعة الأولى جامعة القاضى عياض وترتيبها العالمى 1001 وتاتى دولة قطر فى المركز 10 حيث تمتلك جامعة وحيده والجامعة الأولى جامعة قطر وترتيبها العالمى 301 وتأتى دولة عمان فى المركز 11 حيث تمتلك جامعة وحيدة والجامعة الأولى جامعة السلطان قابوس وترتيبها 801 وتأتى دولة الكويت فى المركز 12 حيث تمتلك جامعة وحيدة فى التصنيف والجامعة الأولى جامعة الكويت وترتيبها العالمى 1001 .

وأضاف الدكتور أحمد غلاب من خلال واقع التصنيف الدولى لـ Times العالمى 2021 تعد جامعة أسوان الأولى على الجامعات المصرية والاولى أيضأ على الجامعات العربية، حيث يعد هذا إنجاز طيب حققته جامعة اسوان، رغم حداثة عمرها منذ استقلالها عام 2012 عن جامعة جنوب الوادى، وأصبحت جامعة اسوان الوليدة، وذلك من خلال معايير اكاديمية عديدة تم معايرتها فى هذا التصنيف العالمى.