اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 03:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة أسوان الأولى مصريا وعربيا من خلال تصنيف Times العالمى لـ 2021

السبت، 05 سبتمبر 2020 02:55 م
جامعة أسوان الأولى مصريا وعربيا من خلال تصنيف Times العالمى لـ 2021 الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان
أسوان – صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية، إن جامعة أسوان تعد الأولى على مستوى الجامعات المصرية والجامعات العربية، وذلك من خلال التصنيف الدولى Times  لعام 2021 لأكثر الدول العربية التى تمتلك جامعات لأفضل جامعات العالم لعام 2021 والمشاركة فى التصنيف.

وتأتى فى المرتبة الأولى مصر من حيث الجامعات المشاركة بواقع 19 جامعة، وفى المقدمة تأتى جامعة أسوان الأولى فى التصنيف العالمى وترتيبها 401، ثم تليها دولة المملكة العربية السعودية فى المركز 2 حيث تمتلك 7جامعات سعودية وتأتى جامعة الملك عبدالعزيز فى تصنيف Times وترتيبها العالمى 201، وتأتى دولة الجرائر فى المركز 3 من حيث تمتلك 7جامعات وتاتى جامعة سطيف الأولى على الجامعات الجزائرية وترتيبها العالمى 501، وتأتى دولة تونس فى المركز 4 من حيث تمتلك 5جامعات والجامعة الأولى جامعة تونس المنار وترتيبها العالمى 1001، وتأتى دولة لبنان فى المركز 5 حيت تمتلك 3جامعات والجامعة الأولى الجامعة الأمريكية فى بيروت وترتيبها العالمى 301 .

وتأتى دولة الإمارات فى المركز 6 حيث تمتلك 3 جامعات والجامعة الأولى جامعة خليفة وترتيبها العالمى 351 وتأتى دولة الأردن فى المركز 6حيث تمتلك جامعتان والجامعة الأولى جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وترتيبها العالمى 401 وتأتى دولة العراق فى المركز 8 من حيث الجامعات تمتلك جامعتان والجامعة الأولى جامعة بغداد ترتيبها العالمى 1001 وتأتى دولة المغرب فى المركز 9 حيث تمتلك جامعتان والجامعة الأولى جامعة القاضى عياض وترتيبها العالمى 1001 وتاتى دولة قطر فى المركز 10 حيث تمتلك جامعة وحيده والجامعة الأولى جامعة قطر وترتيبها العالمى 301 وتأتى دولة عمان فى المركز 11 حيث تمتلك جامعة وحيدة والجامعة الأولى جامعة السلطان قابوس وترتيبها 801 وتأتى دولة الكويت فى المركز 12 حيث تمتلك جامعة وحيدة فى التصنيف والجامعة الأولى جامعة الكويت وترتيبها العالمى 1001 .

وأضاف الدكتور أحمد غلاب من خلال واقع التصنيف الدولى لـ Times العالمى 2021 تعد جامعة أسوان الأولى على الجامعات المصرية والاولى أيضأ على الجامعات العربية، حيث يعد هذا إنجاز طيب حققته جامعة اسوان، رغم حداثة عمرها منذ استقلالها عام 2012 عن جامعة جنوب الوادى، وأصبحت جامعة اسوان الوليدة، وذلك من خلال معايير اكاديمية عديدة تم معايرتها فى هذا التصنيف العالمى.

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

كوم امبو

جامعة اسوان

تصنيف التايمز

رئيس جامعة اسوان

تصنيف الجامعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة أسوان تكشف عن طفرة إنشائية فى الملاعب الرياضية

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 11:44 ص

جامعة أسوان تحتفل بتحقيق المركز 401 فى تصنيف التايمز البريطانى

الخميس، 03 سبتمبر 2020 05:24 م

جامعة أسوان تحقق تصنيف دولي في تصنيف تايمز للتعليم العالي

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:24 م

مركز المعلومات جامعة أسوان يستقبل طلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة للتنسيق

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 01:40 م

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

الخميس، 27 أغسطس 2020 08:11 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتفاق مصرى بحرينى على الدعوة لوقف إطلاق النار بليبيا وتشكيل مجلس رئاسى جديد

اتفاق مصرى بحرينى على الدعوة لوقف إطلاق النار بليبيا وتشكيل مجلس رئاسى جديد

تعرف على نظام قرعة كأس العالم لكرة اليد قبل ساعات من انطلاق الحفل

تعرف على نظام قرعة كأس العالم لكرة اليد قبل ساعات من انطلاق الحفل

الداخلية تضبط قضايا احتيال بقيمة 9 مليارات جنيه

الداخلية تضبط قضايا احتيال بقيمة 9 مليارات جنيه

"خلية نحل" لإنجاح قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات.. رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون.. خالد النبوى وإنجى وجاسمين لتقديم الحفل.. مفاجآت للموسيقار العالمى عمر خيرت.. ووزير الرياضة: مصر ستبهر العالم ببطولة تاريخية

"خلية نحل" لإنجاح قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات.. رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون.. خالد النبوى وإنجى وجاسمين لتقديم الحفل.. مفاجآت للموسيقار العالمى عمر خيرت.. ووزير الرياضة: مصر ستبهر العالم ببطولة تاريخية

"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

الأهلى يتقدم بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد فى مركز التسوية والتحكيم

الأهلى يتقدم بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد فى مركز التسوية والتحكيم

ميسي يعود لتدريبات برشلونة الاثنين

ميسي يعود لتدريبات برشلونة الاثنين

ارتفاع درجات الحرارة غدا والرطوبة 90 % والعظمى فى القاهرة 37 درجة

ارتفاع درجات الحرارة غدا والرطوبة 90 % والعظمى فى القاهرة 37 درجة

رحيل يوسف والى عن عمر يناهز 89 عاما.. وزير الزراعة الأسبق أكد فى آخر حواراته ترويج الإخوان لشائعة المبيدات المسرطنة.. واعتبر ثورة 30 يونيو نتاج لفشل إدارة الجماعة.. وكشف عن عدم حصوله على راتب طوال عمله كوزير

رحيل يوسف والى عن عمر يناهز 89 عاما.. وزير الزراعة الأسبق أكد فى آخر حواراته ترويج الإخوان لشائعة المبيدات المسرطنة.. واعتبر ثورة 30 يونيو نتاج لفشل إدارة الجماعة.. وكشف عن عدم حصوله على راتب طوال عمله كوزير

السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم

السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم

تنسيق 2020 ..235 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثانية وغدا اخر موعد للتعديل

تنسيق 2020 ..235 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثانية وغدا اخر موعد للتعديل

رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة