اليوم السابع
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تنفيذ 3 قرارات إزالة للبناء المخالف غرب الإسكندرية

السبت، 05 سبتمبر 2020 06:36 م
تنفيذ 3 قرارات إزالة للبناء المخالف غرب الإسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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شن حى العامرية أول غرب الإسكندرية، بقيادة اللواء حسام الشيخ رئيس الحى، حملة إزالة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة التصدى لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد.

وأشار حى العامرية أول فى بيان صادر اليوم إلى أنه تم شن حملة مكبرة بقيادة اللواء حسام الشيخ رئيس الحى، وبحضور محمد عبد الله سكرتير عام الحي ورئيس وحدة الإزالة، واللواء نائب مدير الأمن لقطاع غرب، والعقيد مأمور قسم العامرية أول وقوات من الأمن المركزى وشرطة العامرية أول والإدارات المعنية، حيث تم اليوم تنفيذ عدد 3 قرارات إزالة (قرار رقم 183 لسنة 2020، قرارى إزالة جار اعتمادهم محافظ الإسكندرية، بقرية طيبة 2 بالنهضة وهى عبارة عن مبني دور أرضي مرتفع، وأول علوى على مساحة 130 م2 تقريباً).

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد على مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك اتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.

وحذر محافظ الإسكندرية بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا، مشددا أنه سيتم التصدى بكل حزم لأى محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار اللواء محمد الشريف، محافظة الإسكندرية، إلى أن ملف البناء المخالف بعد من أهم تحديات بمحافظة الإسكندرية، فمنذ 2011 وحتى 2019 هناك 132 ألف قرار إزالة لحالات بناء مخالف بالإسكندرية، سواء كانت مخالفات فى التعدى على أراضى أملاك الدولة، أو الأراضى الزراعية، أو مخالفات ارتفاعات مبان.


اخبار الاسكندرية

البناء المخالف

مخالفات البناء

التصالح فى مخالفات البناء

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