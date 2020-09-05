تنفيذ 13 قرار إزالة على المجارى المائية بدمنهور ضمن الموجة الـ16 بالبحيرة

فريق المحافظات

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال حملات مكبرة ورادعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمتابعة المستمرة، لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملة إزالة التعديات التى نفذتها مديرية الرى بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز دمنهور والشرطة عن تنفيذ 13 قرار إزالة على مصرف الخيرى بمساحة 259م2 بزمام هندسة صرف دمنهور بالإدارة العامة لصرف جنوب شرق البحيرة، وذلك ضمن الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات والمخالفات بمحافظة البحيرة.