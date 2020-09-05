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تنفيذ 13 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة بقرية الدير جنوب الأقصر

السبت، 05 سبتمبر 2020 11:06 م
تنفيذ 13 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة بقرية الدير جنوب الأقصر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا برئاسة محمد سيد سليمان  ، اليوم السبت 5-9-2020، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بناحية قرية الدير، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية ، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتكليفات الحكومة بالتصدي بكل حسم لتعديات البناء  وإزالتها ضمن حملة الازالات لاسترداد اراضي الدولة.

وقد أسفرت الحملة التي تمت اليوم عن ازالة 13 قرارات إزالة بناحية الدير بمساحة 2620م2 عبارة عن مباني بارتفاعات مختلفة متعدية  على  أراضي أملاك دولة دون سند من القانون، وشارك في الحملة الاجهزة التنفيذية  بالمركز  ورئيس القرية وقسم التنظيم  والإدارة الهندسية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة السيد اللواء مساعد المدير لفرقة شرطة اسنا  ، والمقدم/ سعيد الحسينى -  نائب مأمور مركز شرطة إسنا ،  ورجال المباحث ورجال قوات الأمن  والحماية المدنية.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وفى ضوء تنفيذ قرارات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة من المهد، وأوضح العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة أن قرارات الإزالة تضمنت 3 حالات بناء على أملاك الدولة بمسطح إجمالى 295 م2، وحالة تعد على الطرق بطريق الرواجح بناء 3 محلات على مساحة 70م2، و11 حالة بناء بدون تراخيص على مساحة 1100 م2، وحالة إزالة لأسوار على أراضى زراعية على مساحة 3200م2، وحالة أسوار على مساحة 80 م2.

 

 

 


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