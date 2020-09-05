"تموين الإسكندرية" تشن حملة مكبرة على الآسواق وتضبط سلعا مجهولة المصدر

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ،حملات تموينية مكبرة، بناءً على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المحلات، والأسواق لضمان عدم وجود غش تجارى وحفاظا على صحة الأسر المصرية من أى أضرار لسلع مجهولة المصدر.

وأشار بيان صادر من مديرية التموين بالإسكندرية، اليوم، إلى أن إدارة التجارة الداخلية بقيادة محمد فتح الله مدير عام التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له، قد قامت بشن حملات على المحلات والأسواق، والتى أسفرت عن عدد 20 ماكينة حلاقة مجهولة المصدر، 15 ستشوار مجهول المصدر، 130 علبة ماسك، 40 علبة ماسك، 50 ماسك بالعلبة، 85 علبة تونة وزن 160 جراما، 24 علبة استيك شعر حريمي بكل علبة 12 دستة، 24 توكة شعر حريمي، 40 علبة استيك شعر حريمى، 24 علبة بازل أطفال، 10 علب كونكت فور، 12 علبة مكعبات أطفال، 24 علبة طقم نجار علي كارت، 10 دستة توكة حريمي في 12 قطعه للدستة، 20 باكو بنس حريمي بإجمالي 24 دستة، 20 كيس ميدالية حريمي بكل كيس 12 قطعة، وجميعها مجهولة المصدر، وتم اتخاذ اللازم قانونيا تجاه تلك المخالفات و جارى العرض على وكيل النائب العام.