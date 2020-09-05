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تعيين خدمات مرورية لتغيير أرضية كوبرى الطيران بشارع صلاح سالم

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:38 ص
تعيين خدمات مرورية لتغيير أرضية كوبرى الطيران بشارع صلاح سالم طريق صلاح سالم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

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عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة وذلك بمناسبة قيام الجهات المختصة بأعمال تغيير الأرضية الأيبوكسية لكوبرى الطيران القديم بطريق صلاح سالم للقادم من مناطق العباسية اتجاه المطار عن طريق غلق نصف الإتجاه مع الاستبقاء على حركة المرور الطولى طوال فترة الأعمال خلال الفترة من 5 – 12/9/2020م على النحو التالى :-
 
 - أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقين 
5 ، 6 ، 7 ، 8، 9 / 9 / 2020م، يتم تنفيذ الأعمال  ليلاً فقط من الساعة 12،05صباحاً بعد منتصف الليل وحتى 
الـ 6 صباحاً عن طريق نصف الإتجاه، مع فتح كامل الطريق أمام حركة المرور فى تمام الـ 6 صباحاً يومياً .
 
- أيـــام الخميس والجمعة الموافقين 10 ، 11 / 9 /2020م
يتم تنفيذ الأعمال ليلاً ونهاراً بداية من الساعة 12،05صباح يوم الخميس الموافق 10/9/2020م وحتى الساعة الـ6 صباح يوم السبت الموافق 12/9/2020م عن طريق نصف الاتجاه، مع فتح كامل الطريق أمام حركة المرور فى تمام الساعة الـ 6 صباح يوم السبت.
 
وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع لوضع المساعدات الفنية والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الداله على وجود أعمال بالمنطقة.
 

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