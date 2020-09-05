اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 12:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم المنوفية ينظم دورات تدريبية لموجهي عموم الأنشطة بنظام أون لاين

السبت، 05 سبتمبر 2020 11:50 ص
تعليم المنوفية ينظم دورات تدريبية لموجهي عموم الأنشطة بنظام أون لاين جانب من الدورة التدريبية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية صباح اليوم فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها المديرية للسادة الموجهين العموم للأنشطة الثقافية والعلمية بالديوان بقاعة مركز التطوير التكنولوجي حول إنشاء وتفعيل ورش العمل والمحاضرات والتدريبات باستخدام التكنولوجيا الحديثة عبر أحد التطبيقات المعروفة بشبكة الإنترنت تزامنا مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتماشيا مع خطة الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

تعقد الدورة التدريبية بالتعاون مع مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية وتحت إشراف  سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية والمشرف على الدعوة.

وكرم  أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية الطالبتين فرح فهيم محمد  من مدرسة السادات للغات والطالبة أروى حاتم على - من مدرسة الألسن الخاصة للغات بعد تصعيدهما للمرحلة النهائية للمنافسة على المركز الأول في المسابقة الدولية الأولمبية للغة الإنجليزي Hippo 2020 والتي تجرى فعالياتها بنظام اون لاين هذا العام لدواعي فيروس كورونا المستجد.

وخلال التكريم أكد سويد على ضرورة رعاية أبنائنا الطلاب الموهوبين والمبدعين والمبتكرين في مختلف مجالات الأنشطة والمواد الدراسية وتوفير كافة الامكانيات المادية والمعنوية لتنمية وتطوير مواهبهم واستغلال هذه الطاقات الجادة بما يعود بالنفع العام على العملية التعليمية لخلق جيل جديد قادر على تنمية وتطوير ذاته.

 

 


اخبار مصريه

اخبار اليوم

اخبار مصر

المنوفيه

محافظه المنوفيه

تعليم المنوفيه

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إصابة 14 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزقازيق- بلبيس

إصابة 14 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزقازيق- بلبيس

ضبط 472 شخص بتهمة تعديات على أملاك الدولة والزراعات ومخالفة البناء

ضبط 472 شخص بتهمة تعديات على أملاك الدولة والزراعات ومخالفة البناء

الداخلية تضبط 3748 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3748 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

التعليم العالى تعلن مد فترة المرحلة الثانية للتنسيق حتى مساء الغد

التعليم العالى تعلن مد فترة المرحلة الثانية للتنسيق حتى مساء الغد

ماذا يحتاج الأهلى للتتويج بلقب الدورى الـ42 فى تاريخه؟

ماذا يحتاج الأهلى للتتويج بلقب الدورى الـ42 فى تاريخه؟

كاف يرفض طلب مصر والمغرب لتأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

كاف يرفض طلب مصر والمغرب لتأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

فيديو.. 18 هدفاً فى حصاد الجولة 24 من الإيجبشيان ليج وتألق المدافعين

فيديو.. 18 هدفاً فى حصاد الجولة 24 من الإيجبشيان ليج وتألق المدافعين

تشييع جنازة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق من مسقط رأسه بالفيوم

تشييع جنازة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق من مسقط رأسه بالفيوم

الأهلي يرحب بتأجيل مباراتى الوداد المغربى فى نصف نهائي دوري الأبطال

الأهلي يرحب بتأجيل مباراتى الوداد المغربى فى نصف نهائي دوري الأبطال

الأمن العام يضبط 240 قطعة سلاح وينفذ 81 ألف حكم

الأمن العام يضبط 240 قطعة سلاح وينفذ 81 ألف حكم

60% من قراء اليوم السابع يتوقعون حل أزمة كهربا في الأهلى دون تجميده

60% من قراء اليوم السابع يتوقعون حل أزمة كهربا في الأهلى دون تجميده

وزير النقل يشهد اليوم احتفالية وصول الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة

وزير النقل يشهد اليوم احتفالية وصول الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة