تعليم المنوفية ينظم دورات تدريبية لموجهي عموم الأنشطة بنظام أون لاين

المنوفية - محمد فتحى

شهد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية صباح اليوم فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها المديرية للسادة الموجهين العموم للأنشطة الثقافية والعلمية بالديوان بقاعة مركز التطوير التكنولوجي حول إنشاء وتفعيل ورش العمل والمحاضرات والتدريبات باستخدام التكنولوجيا الحديثة عبر أحد التطبيقات المعروفة بشبكة الإنترنت تزامنا مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتماشيا مع خطة الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

تعقد الدورة التدريبية بالتعاون مع مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية وتحت إشراف سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية والمشرف على الدعوة.

وكرم أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية الطالبتين فرح فهيم محمد من مدرسة السادات للغات والطالبة أروى حاتم على - من مدرسة الألسن الخاصة للغات بعد تصعيدهما للمرحلة النهائية للمنافسة على المركز الأول في المسابقة الدولية الأولمبية للغة الإنجليزي Hippo 2020 والتي تجرى فعالياتها بنظام اون لاين هذا العام لدواعي فيروس كورونا المستجد.

وخلال التكريم أكد سويد على ضرورة رعاية أبنائنا الطلاب الموهوبين والمبدعين والمبتكرين في مختلف مجالات الأنشطة والمواد الدراسية وتوفير كافة الامكانيات المادية والمعنوية لتنمية وتطوير مواهبهم واستغلال هذه الطاقات الجادة بما يعود بالنفع العام على العملية التعليمية لخلق جيل جديد قادر على تنمية وتطوير ذاته.