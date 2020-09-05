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"تعليم الأقصر" تعلن تفاصيل حل أزمة عدم قبول طفل لأسرة عائدة من الخارج

السبت، 05 سبتمبر 2020 09:53 م
"تعليم الأقصر" تعلن تفاصيل حل أزمة عدم قبول طفل لأسرة عائدة من الخارج مديرية التعليم بالأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، ردا على طلب الأسرة العائدة من الخارج والتى تلتمس من مديرية التربية والتعليم بقبول ابنها بالصف الثالث الابتدائى بإحدى المدارس الخاصة، حيث إن ابنها كان بمدرسة لغات بسلطنة عمان.

وفى نفس السياق أفاد عبداللطيف عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالاقصر، بأن المدرسة التى ترغب الأسرة بإلحاق ابنها بها لا يتوفر بها أماكن ولا يمكن زيادة الكثافات عن الحد المقرر.

وأكد عمران، فى بيان صحفى، أنه يتوفر اماكن للتحويل بالمدارس الرسمية لغات، ومدرسة المستقبل الخاصة، فى ذات الصف الدراسى وعلى استعداد لقبول الطفل فى أى منها حال توافر الشروط الخاصة للقبول بكل مدرسة، وأضاف عمران الى انه فى حاله توافر مكان شاغر قبل أو اثناء العام الدراسى فى مدرسه السلام خاصه للغات سيتم تلبيه رغبه الأسرة.

كما أشار عمران إلى حرص مديرية التربية والتعليم على مصلحة جميع ابنائنا الطلاب وان التعليم حق للجميع.

يأتى هذا فى اطار تعليمات المستشار مصطفى الهم ، محافظ الاقصر بالرد على جميع الشكاوى ، والاستفسارات الخاصة باولياء الامور والطلاب ، وتذليل كافة العقبات دون الاخلال بالقواعد والقوانين المنظمة للعملية التعليمية ، وقواعد وشروط القبول والتحويلات من والى المدارس .


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