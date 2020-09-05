اليوم السابع
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السبت، 05 سبتمبر 2020 07:47 ص
خالد صلاح
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تعرف على نصائح وزارة الزراعة للاستخدام الآمن للمبيدات

السبت، 05 سبتمبر 2020 07:00 ص
تعرف على نصائح وزارة الزراعة للاستخدام الآمن للمبيدات مبيدات زراعية
كتب عز النوبى

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نصائح الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حول الاستخدام الآمن للمبيدات خلال موسم زراعات الخضر النيلى، وكيفية التخلص منها بطرق تحافظ على سلامتك وسلامة بيئتك، ومنها:

-قراءة المعلومات الملصقة على عبوة المبيد جيدا.

-مراعاة نقل المبيدات بعيدا عن الركاب والمواد الغذائية.

-ارتداء ملابس الواقية واستعمال المعدات المناسبة عند قياس وتحضير الخليط، وقبل الجنى.

-اجتناب تكليف الأطفال بعملية رشد المبيد.

-اجتناب رش المبيد أثناء الطقس الحار أو المضطرب أو ضد الرياح.

-عدم إلقاء بقايا الخليط أو الغسل فى الآبار والأودية.

-غسيل العبوات الفارغة 3 مرات ووضع ماء الغسل فى آلة الرش.

-يجب ثقب العبوات البلاستيكية والضغط على العبوات المعدنية بعد غسلها وضعها فى مكان آمن.

-يجب تخزين المبيدات فى مكان مقفول بإحكام.

فيما واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، ممثلة فى لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، حملات تفتيشية مفاجئة على أسواق ومنافذ ومحال بيع المبيدات الزراعية للتأكد من المنتج المطروح، وحظر المبيدات الغير مسجل من قبل وزارة الزراعة، وضبط مجهول المصدر، وضبط المغشوش وتحويل جميع المخالفات لجهات التحقيق لاتخاذ ما يلزم تجاه المخالفة، حفاظ على الصحة العام والإنتاج الزراعى.

قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات " لـ اليوم السابع"، أن لجانا مرورية مكثفة من قبل لجنة المبيدات، بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين وجهات الرقابة بوزارة الزراعة والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وانتاج المبيدات الزراعية، للتأكد من سلامة المنتج، وضبط المبيدات المحظور ومجهولة المصدر والمغشوشة والمبيدات الغير مصرح بها من قبل وزارة الزراعة والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.

 


المبيدات الزراعية

تخزين المبيدات

المحاصيل البستانية

اخبار اليوم

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