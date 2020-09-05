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تعرف على شروط القبول فى الكلية الإكليريكية الأرثوذكسية

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:00 ص
تعرف على شروط القبول فى الكلية الإكليريكية الأرثوذكسية الكلية الإكليريكية
كتب مايكل فارس

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أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس فى العباسية، التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلبة بقسميها النهاري والمسائي، وذلك حتي 25 سبتمبر الجاري، للانضمام إلى العام الدراسي الجديد 2020 -2021 الذى تبدأ الدراسة فيه 29 أكتوبر المقبل.
 

شروط القبول

 
وأعلنت الكلية الإكليريكية بالقاهرة عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلبة المنتظمين للعام الدراسي 2020 -2021 ، بنظاميه النهارى والمسائى للحصول على درجة البكالريوس فى العلوم اللاهوتية، والأوراق المطلوبة، شهادة البكالوريوس أو الليسانس،شهادة الميلاد وصورة الرقم القومى مع تقديم الأصل، وتقديم ما يثبت تحديد الموقف من التجنيد، عدد 4 صور شخصية، بالنسبة للطالب النهاري لا يزيد السن عن 27، ويحمل تذكية من الأب الأسقف، ، وبالنسبة لطالب المسائي يحمل تذكية أب الاعتراف.
 
ويتم تقديم المستندات المطلوبة من 10 صباحا حتى 1 مساء من الاثنين إلى الجمعة، ومساء من 6 - 8 من يوم الخميس والجمعة، ويمكن ملئ الاستمارة أون لاين عن طريق اللينك المرفق، وأخر موعد لقبول الطلبات يوم الخميس 25 سبتمبر الجاري"، مشيرة إلى أن الاختبار التمهيدي والمقابلة الشخصية بمقر الكلية بالأنبا رويس بالعباسية، القسم الصباحي يوم 29 سبتمبر من 10 صباحا، والقسم المسائي يحدد عند ملئ الاستمارة، مشرة إلى العام الدراسي الجديد سوف يبدأ19 أكتوبر المقبل.
 
وفى 15 أغسطس الماضى، عقد مجلس الكلية الإكليريكية اللاهوتية اجتماعه بالأنبا رويس بالقاهرة فى دورته الأولى لعام 2020 - 2021 م بحضور الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية، ورؤساء الأقسام ووكيل الكلية للدرسات العليا.
 
وناقش المجلس في أولى جلساته، الرؤية والأهداف، ووضع اللوائح المنظمة للعمل بالكلية، كما وضع ميثاق تعاون ملزم للأساتذة، وتم التاكيد على ضرورة إعداد كوادر قبطية أرثوذكسية قادرة على قيادة المجتمع الكنسي للحياة الأبدية من خلال تعاليم الكتاب المقدس والتقليد، كما تمت مناقشة العديد من الآليات التي تتناسب مع متطلبات العصر وكيفية استخدام التقنيات الحديثة في التعليم عن بعد مع الحفاظ على التعليم المباشر لضمان التواصل واستمرارية التلمذة، كما أكد مجلس الكلية الاكليريكية اللاهوتية خضوعه لرئاسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثلة في قداسة البابا البطريرك والمجمع المقدس.
 
يذكر أن الكلية الإكليريكية تأسست عام 1892، وكان أول مدير ليها هو يوسف منقريوس، وحاليًا يتولى إدارتها والإشراف عليها الأنبا ميخائيل، أسقف كنائس حدائق القبة، ونظام الدراسة بها 4 سنوات، تبدأ الدراسة بها في أكتوبر وتستمر حتى أبريل، يتخللها إجازة نصف العام، وتكون لمدة 3 أيام بالأسبوع، كما تمنح الكلية الدارسين بها  درجة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية.
 

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الكنيسه

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