اليوم السابع
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تعرف على تطورات مشكلة إيجارات إسكان الأوقاف بأسوان فى 6 نقاط

السبت، 05 سبتمبر 2020 08:00 ص
تعرف على تطورات مشكلة إيجارات إسكان الأوقاف بأسوان فى 6 نقاط اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان – صلاح المسن

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التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع ممثلى المنتفعين بوحدات إسكان الأوقاف بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ ومديرى الإسكان والأوقاف لمناقشة مشكلة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية بنسبة 10 % للوحدات السكنية بإسكان الأوقاف بحى الصداقة الجديد.

اليوم السابع يقدم آخر تطورات مشكلة إيجارات إسكان الأوقاف بأسوان فى 6 نقاط:

أولا : التأكيد على مسؤولى الهيئة العامة للأوقاف بالإيقاف المؤقت للزيادة السنوية للقيمة الإيجارية بنسبة 10 % للوحدات السكنية بإسكان الأوقاف بحى الصداقة الجديد

ثانيا : يكون ذلك مشروطاً بسرعة سداد المتأخرات السابقة من الإيجارات لهذه الوحدات فى مهلة حتى 31 ديسمبر القادم

ثالثا: أنه جارى التنسيق بين محافظ أسوان والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لوقف هذه الزيادة السنوية للإيجار بشكل نهائى بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المصرية على ذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين مراعاة للظروف الحالية نتيجة تداعيات جائحة كورونا

رابعا : وجه محافظ أسوان مدير فرع هيئة الأوقاف بأسوان بتقديم كافة التسهيلات للمنتفعين والعمل على جدولة المتأخرات من الإيجارات بما يساهم فى سدادها تحقيقاً للإستقرار الأسرى والاجتماعى للمقيمين فى هذه الوحدات السكنية.

 خامسا: كلف محافظ أسوان مدير عام الإسكان بإجراء دراسة متكاملة عن مشروع إسكان الأوقاف يشمل السعر السوقى للإيجارات الشهرية أثناء تنفيذ واستلام الوحدات السكنية

 سادسا : كلف محافظ أسوان مدير عام الإسكان دراسة الأسلوب الأمثل لاستثمار المبانى الخدمية والإسراع فى إنشاؤها لتحقيق أكبر عائد منها وهى تشمل 2 مول تجارى و2 حضانة، فضلاً عن سويقة للسلع الغذائية والاستهلاكية المتنوعة .

 

 

 

 

 

 


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