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تعرف على ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولاً خلال الأسبوع الماضى

السبت، 05 سبتمبر 2020 02:00 ص
تعرف على ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولاً خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تصدرت شركة سبيد ميديكال، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 17.2 مليون ورقة بقيمة قدرها 58.9 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضي، وذلك حسبما جاء ذلك في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وأضاف تقرير البورصة، أن شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، احتلت المركز الثاني بحجم تداول بلغ 44.6 مليون ورقة، بقيمة قدرها 8.1 مليون جنيه، وجاءت في المركز الثالث شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار، بحجم تداول بلغ 25.1 مليون ورقة، وبقيمة 3.6 مليون جنيه.
 
وجاءت شركتا البدر للبلاستيك والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، في المركزين الأخيرين، بحجم تداول 13109 ورقة بقيمة 6428 جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 10 ورقات بقيمة 21 جنيه للثانية.
 
 
وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 5.94% ليغلق عند مستوى 951.94 نقطة، خلال جلسات الأسبوع الماضي، وبلغ حجم التداول ببورصة 92.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 75.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 2608 عملية، وقفز رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 5.1%.
 
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 11180.81 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 1849.26 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.6% مغلقًا عند مستوى 2748.22 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.21% مغلقًا عند مستوى 13091.84 نقطة
 

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