تعرف على السيرة الذاتية ليوسف والى نائب رئيس الوزراء الأسبق الراحل.. صور

كتب عز النوبى

توفى صباح اليوم الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، والأمين السابق للحزب الوطنى ونائب رئيس الوزراء الأسبق في منزلة بالجيزة.

وقال شقيقه الدكتور ماهر والى، أن الجنازة سوف تشيع من مسقط رأسه بالشواشنة بمحافظة الفيوم، حسب وصية الفقيد.

يوسف والى ، خريج كلية الزراعة، لم يتزوج، رشح نائبا في مجلس الشعب المصري عن دائرة الشواشنة في محافظة الفيوم، شغل منصب أمين عام الحزب قبل صفوت الشريف، خرج من وزارة الزراعة بعد اتهامه باستخدام مبيدات زراعية محظورة دوليا وتؤدي للإصابة بمرض السرطان وبرأته المحكمة.

يوسف محمد أمين والى موسى ميزار (1931)، وزير الزراعة المصرى من عام 4 يناير 1982 حتى 2004. شغل منصب نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الحزب الوطني الديمقراطى، من نوفمبر 1984 وحتى عام 1985.

عمل الدكتور يوسف والي 20 عاما في المطبخ السياسي والحزبي ولم يكن قريبا فقط من صناع القرار، بل كان شريكا وصانعا في الكثير من القرارات مع القيادة السياسية، مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كرمه الرئيس جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968كما كرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977، تولى الوزارة عام 1984، و تركها عام 2000.