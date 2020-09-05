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تطبيق جديد لتسجل قراءة المياه.. تغطية خاصة من تليفزيون اليوم السابع

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:20 م
تطبيق جديد لتسجل قراءة المياه.. تغطية خاصة من تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة لتليفزيون اليوم السابع لتسجيل قراءة العداد
محمد محسوب

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أكد إبراهيم حسن مدير عام المتابعة التجارية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن تطبيق قرآتي تم إطلاقه في شهر يونيو 2020 وكان الهدف منه المساعدة في اتباع إجراءات احترازية سليمة لمواجهة فيروس كورونا، موضحاً أن ذلك جاء بناءاً على تعليمات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة.

 

جاء ذلك في تغطية خاصة أجراها تليفزيون "اليوم السابع"، حول تطبيق قرآتي والذي أطلقته الشركة لتسجيل قراءات العدادات إلكترونيا من خلال الهواتف المحمولة في ظل جائحة فيروس كورونا، في تغطية خاصة أعدها محمد محسوب، وقدمتها سمر الزهيري.

وأشار إلى أن ذلك التطبيق يأتي لتقديم حلول بسيطة للمواطنين بحيث يستطيع إدخال قراءة العداد بنفسه ومنع الاختلاط بين المواطنين.

وأوضح أنه يمكن للمواطن التسجيل من خلال play store  أو Google play مجانًا،  موضحاً أن مساحته صغيرة للغاية اتباع وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للمواطن تحميل التطبيق ويحتاج التسجيل لأول مرة، تسجيل العميل بياناته الموجودة على فاتورة المياه.

وأوضح أنه يتم تسجيل مستخدم جديد على التطبيق ويتم إدخال رقم المشترك واسمه من خلال فاتورة المياه نفسها والشركة التابع لها، ورقم الدفع الإلكتروني ويقوم بإدخال رقم سري يدخل من خلاله بعد ذلك على التطبيق.

تغطية خاصة لتليفزيون اليوم السابع لتسجيل قراءة العداد
تغطية خاصة لتليفزيون اليوم السابع لتسجيل قراءة العداد

 

وأوضح أن المستخدم يقوم بتصوير عداداه شهرياً ويرسل الصورة من خلال التطبيق ويقوم بتسجيل عدد الأمتار أو القراءة التي سجلها العداد  في التطبيق نفسه.


تطبيق قرايتي

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قرأتي

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