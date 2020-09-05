ترامب يشكك فى لقاح كورونا الروسى ويؤكد: الناس يريدون لقاحا أمريكيا

كتبت نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة هى الأفضل عالميا فى التعامل مع وباء كورونا. وعندما سأله أحد الصحفيين عن رأيه فى عقار كورونا الروسى قال ترامب: "لا علاقة لى به ولا أعرف عنه شيئا.. نحن لدينا تجاربنا وعدد من اللقاحات المحتملة واللقاح الأمريكى هو الذى سيريد الناس تناوله".

وقال الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة أغلقت فى بداية الوباء وتعلمت كيفية التعامل مع الجائحة، ومن المعرضين للخطر ودرجة تأثير الفيروس على الأشخاص بمختلف حالاتهم الصحية.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة هى المصنع الأول لأجهزة التنفس الصناعى، وأنها الدولة الأولى فى إجراء الاختبارات للكشف عن الإصابة بالفيروس فى جميع دول العالم.