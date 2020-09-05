ترامب وزوجته ينفيان ادعاءات إهانة الجيش الأمريكى

كتب محمد سعودي

نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تقريرًا نشرته مجلة "ذي أتلانتيك" يشير إلى أنه أهان جنودًا أمريكيين قتلوا في إحدى المعارك، حيث وجه ترامب حديثه للصحفيين بعد عودته من تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا، قائلا إن التقرير كان "وضعًا مشينًا". وقال ترامب وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية "إنه موقف مشين، من قبل المجلة، إذ إنها مجلة رهيبة، أنا لا أقرأها".

من جانبه، قالت زوجته ميلانيا ترامب عبر حسابها الرسمي على تويتر موجهة حديثها إلى مجلة "ذي أتلانتيك" : "القصة ليست صحيحة. لقد أصبح وقتًا خطيرًا للغاية عندما يتم الاعتماد على المصادر المجهولة قبل كل شيء، ولا أحد يعرف دوافعها. هذه ليست صحافة - إنها إهانة لشعب أمتنا العظيمة".



ميلانيا ترامب عبر تويتر

من ناحية أخرى، أصدرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بيانا حول تصريحات الرئيس دونالد ترامب عن تضحيات الجنود الأمريكيين، قائلة: "تعليقات الرئيس ترامب المهينة حول رجالنا ونسائنا بالزي العسكري مروعة. جيشنا يستحق قائدا أعلى يحترم خدمتهم. من الواضح أن ترامب لا يفعل ذلك".

وأشارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إلى أن ترامب أدلى مرارًا بتصريحات يسخر فيها من تضحيات الجنود الأمريكيين، بمن فيهم أولئك الذين قدموا أقصى تضحيات للدفاع عن حرياتنا.

وقالت نانسي بيلوسي، في بيان لها "إن استخفاف الرئيس ترامب المتكرر برجالنا ونسائنا بالزي العسكري، واصفا إياهم بـ"الخاسرين" و"المصاصون"، أمر مروع للغاية. في عام 2015، هاجم السناتور جون ماكين قائلاً: "أنا أحب الأشخاص الذين لم يتم أسرهم".

وأضافت '' كل يوم، يوضح ترامب أنه لا يفهم ما يعنيه التضحية من أجل بلد واحد - لأنه يضع مصالحه باستمرار في المقدمة أمننا القومي ومن يدافع عنه.. الرئيس، بصفته القائد العام، يتحمل مسؤولية جسيمة للدفاع عن أبطالنا من خلال إعطاء الأولوية لحماية القوة. ومع ذلك، يرفض ترامب بعناد الوقوف في وجه بوتين لتقديمه مكافآت للمسلحين المرتبطين بطالبان لقتل القوات الأمريكية وقوات التحالف في أفغانستان.. جيشنا يستحق قائدا أعلى يحترم خدمتهم. من الواضح أن ترامب لا يفعل ذلك ".