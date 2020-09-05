ترامب الابن يسخر من نانسى بيلوسى بصورة بعد تصريحاتها عن والده

كتب آسر أحمد

يواصل نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بصورة ساخرة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، والتي ظهرت فيه بشكل ساخر في إشارة الى تصريحاتها الهجومية التي وصفت بها والده بإهانته للجيش الأمريكي منذ قليل.

كانت قد أصدرت بيلوسي بيانا حول تصريحات الرئيس دونالد ترامب عن تضحيات الجنود الأمريكيين، قائلة:"تعليقات الرئيس ترامب المهينة حول رجالنا ونسائنا بالزي العسكري مروعة. جيشنا يستحق قائدا أعلى يحترم خدمتهم. من الواضح أن ترامب لا يفعل ذلك".

وأشارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى أن ترامب أدلى مرارًا بتصريحات يسخر فيها من تضحيات الجنود الأمريكيين، بمن فيهم أولئك الذين قدموا أقصى تضحيات للدفاع عن حرياتنا.

وقالت نانسي بيلوسي، في بيان لها "إن استخفاف الرئيس ترامب المتكرر برجالنا ونسائنا بالزي العسكري، واصفا إياهم بـ" الخاسرين" و"المصاصون "، أمر مروع للغاية. في عام 2015، هاجم السناتور جون ماكين قائلاً: `"أنا أحب الأشخاص الذين لم يتم أسرهم".

وأضافت '' كل يوم، يوضح ترامب أنه لا يفهم ما يعنيه التضحية من أجل بلد واحد - لأنه يضع مصالحه باستمرار في المقدمة أمننا القومي ومن يدافع عنه... الرئيس، بصفته القائد العام، يتحمل مسؤولية جسيمة للدفاع عن أبطالنا من خلال إعطاء الأولوية لحماية القوة. ومع ذلك، يرفض ترامب بعناد الوقوف في وجه بوتين لتقديمه مكافآت للمسلحين المرتبطين بطالبان لقتل القوات الأمريكية وقوات التحالف في أفغانستان.. جيشنا يستحق قائدا أعلى يحترم خدمتهم. من الواضح أن ترامب لا يفعل ذلك ".