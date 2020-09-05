تحرير 3270 محضرا وضبط 15000 علبة أدوية مجهولة المصدر فى أغسطس بالبحيرة.. صور

البحيرة - فريق المحافظات

تمكنت الحملات التموينية التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع الصحة والطب البيطري ومباحث التموين خلال شهر أغسطس الماضي عن تحرير 3270 محضراً متنوعا عبارة عن: 1698 محضر نتيجة للمرور على المخابز تمثلت فى (إنتاج خبز ناقص الوزن – عدم تمكين – عدم الالتزام بمواعيد تشغيل – تجميع خبز وبطاقات تموينية – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم صرف بونات – توقف عن الانتاج – كارت ذهبي - عدم نظافة أدوات العجين).

وشملت المحاضر 1572 محضرا نتيجة للمرور على الأسواق عبارة عن (لحوم مكشوفة وذبح خارج السلخانة - بدون ترخيص - مجهول المصدر - غير صالح للاستهلاك الآدمي - انتهاء صلاحية - بيع بأزيد - عدم إعلان عن الأسعار – سجلات - غش تجارى - بدون بيانات - اسمدة ومبيدات - تجار تموينيين - امتناع عن بيع – مواد بترولية ومستودعات غاز ) ، 15 محضر للمواد البترولية.

وبالنسبة لموقف البطاقات التموينية خلال شهر أغسطس الماضي فقد تم إصدار 4681 بطاقة تالف وفاقد ،كما تم خلال الشهر الماضي التحفظ على المضبوطات التالية: 20 كجم لحمة بلدى خارج المجزر- 400 لتر كلور وصابون سائل مجهول المصدر - 11 طن قشطة مجهول المصدر - 500 كجم عجوة مجهول المصدر - 62 كرتونة زبيب منتهى الصلاحية – 45 "قطعة" حلوى منتهى الصلاحية -20 "جركن" زيت طعام مجهول المصدر -3 "جهاز" مكواة كهربائية مجهول المصدر - 1312 عبوة صدور دجاج مختلفة الاوزان مجهول المصدر - 46 اسطوانة بوتاجاز تجميع – 480 قلم جاف انتهاء صلاحية - 4600 لتر بنزين وسولار تجميع -40 باكتة مياة غازية مجهول المصدر -7.5 "كجم" لحوم مجمدة منتهية الصلاحية - 2 "كجم" بسطرمة انتهاء صلاحية - 2000 "لتر" صابون سائل مجهول المصدر - 15000 "علبة" ادوية بشرية مجهول المصدر - 11900 "قطعة" مستلزمات سباكة مجهول المصدر - 100 "عبوة" كحول ايثيلى مجهول المصدر - 2 "طن"منظفات صناعية منتهية الصلاحية - 133 "عبوة" مواد غذائية غير صالحه - 87 عبوة بطاطس مقلية منتهى صلاحية – 93 "زجاجة"مياة غازية منتهية الصلاحية - 4.5 "طن" مخلل مجهول المصدر - 5 "طن" مبيدات ومغذيات منتهية الصلاحية - 700 " رغيف "خبز تجميع - 126 "صفيحة "جبنه - 12 " كيس "زبدة منتهية الصلاحية - 2100 " كجم "سمك هارنج مجهول المصدر - 440 "عبوة" مستحضرات مجهول المصدر - 400 " جركن " تنر اوزان مختلفة مجهول المصدر - 750 " كجم "ميثانول مجهول المصدر - 2880 " قطعة "حلوي مجهول المصدر - 500 كجم سكر سايب مجهول المصدر.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنه ـ محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والمحلات العامة والمحال التجارية ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية وتوافر السلع وفقا للاشتراطات المقررة والالتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان ولردع المخالفين.