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تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بقتل شاب فى مشاجرة بحدائق المعادى

السبت، 05 سبتمبر 2020 03:26 م
تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بقتل شاب فى مشاجرة بحدائق المعادى محكمة ـ ارشيفية
كتب ـ كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة  البساتين، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شاب في مشاجرة بينهم بالأسلحة البيضاء بمنطقة حدائق المعادى.

كان قسم شرطة البساتين، تلقى إخطارًا من المستشفى بوصول جثة شاب في العقد الثانى مصابًا بعدة طعنات، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع مجموعة من الأشخاص لدفاعه عن شقيقه بعدما تعدوا عليه، وتم القبض عليهم، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام.
 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

 
 

 

 
 
 

 


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