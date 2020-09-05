اليوم السابع
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تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزته 150 ألف قرص مخدر قبل ترويجها فى المنوفية

السبت، 05 سبتمبر 2020 11:53 ص
تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزته 150 ألف قرص مخدر قبل ترويجها فى المنوفية حبس - ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قررت نيابة تلا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس عاطل  ضبط وبحوزته  150 ألف قرص مخدر  وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة تلا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت مباحث تلا بمحافظة المنوفية، من ضبط  عاطل وبحوزته  150 ألف قرص مخدر  وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة تلا، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد من ضبط عاطل وبحوزته 150 ألف قرص وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة تلا، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وتواصل اليوم النيابة العامة التحقيقات مع المتهم.

 

 


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