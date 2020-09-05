تأجيل إعادة محاكمة متهم فى "أحداث عنف جامعة الأزهر" لجلسة 1 نوفمبر

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمته فى أحداث العنف التى وقعت بمحيط جامعة الأزهر فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف جامعة الأزهر"، لجلسة 1 نوفمبر لحضور المتهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة ، قضت فى يونيو من عام 2014 بأحكام متفاوتة بالسجن على المتهم وآخرين فى الدعوى لاتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء على بجامعة الأزهر، وتخريب المبنى الإدارى بالجامعة، وإشاعة الفوضى

وقام المتهم بالطعن وقررت محكمة النقض قبول طعن المتهمين وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة، وحددت محكمة الاستئناف الدئرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى لنظر المحاكمة، واستمعت المحكمة خلال جلسات المحكمة لتلاوة أمر إحالة المتهم والذى أمكر التهم الموجه إليه، وكما استمعت المحكمة لطلبات الدفاع ولمرافعة النيابة العامة والتى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة، واستمعت لمرافعة الدفاع والذى التمس البراءة بناء على شيوع الاتهام.

ووجه للمتهم ولباقى المتهمين فى القضية العديد من التهم ولعل أبرزها:

ــ تخريب الممتلكات العامة

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الممتلكات العامة، ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

ـ الشروع فى القتل

وجه لبعض المتهمين فى الدعوى تهمة الشروع فى القتل والتى تصل العقوبة فيها للسجن المشدد.