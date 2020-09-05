اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 03:38 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم فى "أحداث عنف جامعة الأزهر" لجلسة 1 نوفمبر

السبت، 05 سبتمبر 2020 03:14 م
تأجيل إعادة محاكمة متهم فى "أحداث عنف جامعة الأزهر" لجلسة 1 نوفمبر المستشار معتز خفاجى وهيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمته فى أحداث العنف التى وقعت بمحيط جامعة الأزهر فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف جامعة الأزهر"، لجلسة 1 نوفمبر لحضور المتهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة ، قضت فى يونيو من عام 2014 بأحكام متفاوتة بالسجن على المتهم وآخرين فى الدعوى لاتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء على بجامعة الأزهر، وتخريب المبنى الإدارى بالجامعة، وإشاعة الفوضى

وقام المتهم بالطعن وقررت محكمة النقض قبول طعن المتهمين وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة، وحددت محكمة الاستئناف الدئرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى لنظر المحاكمة، واستمعت المحكمة خلال جلسات المحكمة لتلاوة أمر إحالة المتهم والذى أمكر التهم الموجه إليه، وكما استمعت المحكمة لطلبات الدفاع ولمرافعة النيابة العامة والتى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة، واستمعت لمرافعة الدفاع والذى التمس البراءة بناء على شيوع الاتهام.

ووجه للمتهم ولباقى المتهمين  فى القضية العديد من التهم ولعل أبرزها:

ــ تخريب الممتلكات العامة

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الممتلكات العامة، ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

ـ الشروع فى القتل

وجه لبعض المتهمين فى الدعوى تهمة الشروع فى القتل والتى تصل العقوبة فيها للسجن المشدد.


احداث جامعه الازهر

شغب مدينه نصر

الجنايات

اخبار مصريه

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

جنايات القاهرة

أحداث عنف جامعة الأزهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتفاق مصرى بحرينى على الدعوة لوقف إطلاق النار بليبيا وتشكيل مجلس رئاسى جديد

اتفاق مصرى بحرينى على الدعوة لوقف إطلاق النار بليبيا وتشكيل مجلس رئاسى جديد

تعرف على نظام قرعة كأس العالم لكرة اليد قبل ساعات من انطلاق الحفل

تعرف على نظام قرعة كأس العالم لكرة اليد قبل ساعات من انطلاق الحفل

الداخلية تضبط قضايا احتيال بقيمة 9 مليارات جنيه

الداخلية تضبط قضايا احتيال بقيمة 9 مليارات جنيه

"خلية نحل" لإنجاح قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات.. رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون.. خالد النبوى وإنجى وجاسمين لتقديم الحفل.. مفاجآت للموسيقار العالمى عمر خيرت.. ووزير الرياضة: مصر ستبهر العالم ببطولة تاريخية

"خلية نحل" لإنجاح قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات.. رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون.. خالد النبوى وإنجى وجاسمين لتقديم الحفل.. مفاجآت للموسيقار العالمى عمر خيرت.. ووزير الرياضة: مصر ستبهر العالم ببطولة تاريخية

"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

الأهلى يتقدم بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد فى مركز التسوية والتحكيم

الأهلى يتقدم بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد فى مركز التسوية والتحكيم

ميسي يعود لتدريبات برشلونة الاثنين

ميسي يعود لتدريبات برشلونة الاثنين

ارتفاع درجات الحرارة غدا والرطوبة 90 % والعظمى فى القاهرة 37 درجة

ارتفاع درجات الحرارة غدا والرطوبة 90 % والعظمى فى القاهرة 37 درجة

رحيل يوسف والى عن عمر يناهز 89 عاما.. وزير الزراعة الأسبق أكد فى آخر حواراته ترويج الإخوان لشائعة المبيدات المسرطنة.. واعتبر ثورة 30 يونيو نتاج لفشل إدارة الجماعة.. وكشف عن عدم حصوله على راتب طوال عمله كوزير

رحيل يوسف والى عن عمر يناهز 89 عاما.. وزير الزراعة الأسبق أكد فى آخر حواراته ترويج الإخوان لشائعة المبيدات المسرطنة.. واعتبر ثورة 30 يونيو نتاج لفشل إدارة الجماعة.. وكشف عن عدم حصوله على راتب طوال عمله كوزير

السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم

السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم

تنسيق 2020 ..235 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثانية وغدا اخر موعد للتعديل

تنسيق 2020 ..235 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثانية وغدا اخر موعد للتعديل

رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة