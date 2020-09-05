بيطرى الوادى الجديد: تسجيل 147 إصابة بالجلد العقدى فى الداخلة والفرافرة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد، عن تسجيل 147 إصابة بين الأبقار بمرض الجلد العقدى فى مركزين فقط بالمحافظة، وأكد الدكتور ناجى محمد عوض، مدير عام مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد، أن المديرية سجلت 145 إصابة فى قريتى النهضة واللواء صبيح بمركز الفرافرة وحالتين فى قرية القصر بمركز الداخلة.

أضاف ناجي، أن المديرية حصنت 6346 رأس ماشية ضد المرض من إجمالى 8000 رأس جرى حصرها، بواقع 79.3 % من إجمالى رؤوس الماشية بالمحافظة.

أشار ناجي، إلى أن المديرية رفعت درجة الطوارئ وفرضت حظرًا على دخول الماشية على المنافذ الحدودية ومداخل الوادى الجديد، مع استمرار التحصينات ضد المرض على مستوى مراكز المحافظة الخمسة خاصة فى مركزى الفرافرة والداخلة.

وكانت مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد، قررت إغلاق سوق الكفاح بالفرافرة، وإخطار جميع الجهات المعنية الأمن - الوحدات المحلية-الصحة – الزراعة، وجارى رش الحيوانات والحظائر، خاصة وأن الناموس هو الناقل للمرض الذى تعانى منه الماشية هذه الأيام.