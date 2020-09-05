بلومبيرج تكشف بيع شركات الطيران "بيجامات" وسودانى لتعويض خسائر كورونا

كتب محمد جمال

ابتكرت شركات الطيران في العديد من دول العالم طرقًا غير تقليدية لكسب المال مع استمرار إغلاق الحدود، بسبب كورونا ، حيث اتجهت تلك الشركات إلى توصيل الطعام وبيع البياجامات والأثاث .

وبحسب وكالة بلومبيرج، حتى شركات الطيران التي تلقت حزم الإنقاذ الحكومية وقامت بإجراءات لخفض التكاليف، تبحث عن مصادر دخل جديدة لأنها تحرق الأموال في ظل توقف الأساطيل وبقاء الناس في منازلهم، وتقول الوكالة أن تعافي قطاع الطيران قد يستغرق سنوات وسيكلف شركات النقل الجوي المزيد من المليارات.

وأضافت، الوكالة ، أنه عندما يتعلق الأمر بجمع الأموال، لا يوجد شيء بعيد المنال بالنسبة لشركات الطيران، الغارقة في أسوأ أزمة لها على الإطلاق.. والآن أصبحت تبيع أى شيء للتغلب على تداعيات الوباء، من الخضروات الطازجة إلى الفول السوداني والبيجاما».

فوق القارة القطبية

بسبب توقف أسطولها الجوي حتى منتصف عام 2021 على الأقل، تقوم شركة الخطوط الجوية كانتاس الأسترالية بتأجير إحدى طائراتها من طراز بوينج دريملاينرز للقيام برحلات مشاهدة المعالم السياحية فوق الغطاء الجليدي الجنوبي. وتستأجر رحلات «أنتاركتيكا» الطائرة والطاقم من كانتاس في سبع رحلات بين نوفمبر وفبراير. وتستغرق الرحلات ما بين 12 و 14 ساعة ، وتبلغ تكلفة مقعد درجة رجال الأعمال مع خدمة كاملة على متن الرحلة 7999 دولارًا أستراليًا (5850 دولارًا أميركيًا).

بيجامة ولوز

وباعت كانتاس أيضًا سلعًا تُمنح عادةً للمسافرين المميزين، بما في ذلك 10 آلاف مجموعة من البيجامات التي قالت إنها نفذت في غضون ساعات. وكانت حزم وسائل الراحة التي تبلغ قيمتها 25 دولارًا أستراليًا تقدم مجانًا للأشخاص في المقاعد الأمامية عبر الإنترنت وتحتوي على كريم اليد وأكياس الشاي وبسكويت الشوكولاتة واللوز المدخن، من بين أنواع أخرى من الحلوى على متن الطائرة، وقال متحدث باسم الشركة إن بعض التصميمات الداخلية للمقصورة، مثل طاولات الدرج من الدرجة الأولى، قد تُباع كتذكارات.

توصيل الوجبات

«إير نورث»، شركة الطيران تبلغ من العمر 43 عامًا والتي تقوم بربط يوكون الكندية النائية بمراكز مثل فانكوفر، اتجهت الآن إلى توصيل الوجبات إلى المنازل. وتشمل عروض القائمة فطيرة لحم البقر مقابل 9.00 دولارات كندية (6.88 دولارًا) ومجموعة مختارة من كعك الجبن مقابل 13.99 دولارًا كنديًا.

يمكن للعملاء طلب ما يصل إلى 20 من الوجبات المطبوخة مسبقًا والمجمدة في وقت واحد، ليتم توصيلها من قبل السائق في يوم العمل التالي. والوجبات متوفرة فقط في الأحياء الواقعة في شمال غرب مدينة وايت هورس وتبلغ تكلفة التوصيل 10 دولارات كندية.

رحلات إلى أى مكان

باعت شركة «إى إن إى » اليابانية تذاكر لرحلة مستأجرة إلى أي مكان، حيث دفع حوالي 300 راكب الأموال مقابل ما يسمى بتجربة منتجع هاواي على متن طائرة إيرباص SE A380 التي تطير عادة على طريق طوكيو وهونولولو ، وتم اختيار الركاب من خلال اليانصيب. وارتدى الطاقم أقنعة وقمصان هاواي وقدموا الكوكتيلات خلال الرحلة التي استمرت 90 دقيقة.