اليوم السابع
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خالد صلاح
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بكين تحث واشنطن على وقف التدخل في شئونها الداخلية

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:06 ص
بكين تحث واشنطن على وقف التدخل في شئونها الداخلية ترامب وشي
أ ش أ

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حثت الصين الولايات المتحدة الأمريكية على وقف ما وصفته بـ"التلاعب السياسي ونسج الأكاذيب المتعلقة بمنطقة شينجيانغ شمال غربي الصين"، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية الصينية من خلال القضايا المتعلقة بالمنطقة الصينية.
 
جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ الجمعة ؛ تعليقا على تقارير إعلامية بأن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت بيانات جديدة متعلقة بشينجيانغ، اتهمت فيها الصين في عدة قضايا مثل حقوق الإنسان، فضلا عن ما يسمى بـ"العمل القسري" وتحديد النسل الإجباري.
 
وقالت يينغ إن القضايا المتعلقة بشينجيانغ ليست بأي حال من الأحوال قضايا عرقية أو دينية أو حقوقية، بل إنها قضايا تتعلق بمكافحة العنف والإرهاب والانفصال.
 
وأكدت أن شينجيانغ نفذت مكافحة التطرف والإرهاب بصورة وقائية من خلال التعليم والتدريب على المهارات المهنية، ونجحت بذلك في كبح جماح الإرهاب، ووفرت ضمانا قويا لحقوق الشعب من جميع المجموعات العرقية في الحياة والصحة والتنمية، حيث لم تحدث هجمات إرهابية في المنطقة خلال الأربع سنوات الماضية.

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