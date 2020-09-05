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بطريرك الروم الأرثوذكس يبحث مع "أركان الجيش القبرصى" أزمة المتوسط.. صور

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:08 ص
بطريرك الروم الأرثوذكس يبحث مع "أركان الجيش القبرصى" أزمة المتوسط.. صور جانب من اللقاء
كتب مايكل فارس

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استقبل البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، في المقر البطريركي بالإسكندرية، ممثل هيئة الأركان العامة للجيش القبرصي بالقاهرة، جيورجيو هاتزي والملحق العسكري لقبرص المقدم كوستا فوتيو، وعضو البرلمان الإسباني السيدة جوان ميرا، ورئيسة الأخوية القبرصية في مصر ماريا فورموزي.
 
جانب من الزيارة (2)
جانب من الزيارة 
 
وشكر البابا ثيودورس، الحضور على تواجدهم في المقر البطريركي بالإسكندرية، مشيرًا إلى العمل الديني والإنساني متعدد الأوجه الذي تقوم به بطريركية الإسكندرية وأفريقيا كلها، في جميع أنحاء القارة الأفريقية. 
 
جانب من الزيارة (1)
جانب من الزيارة
 
وأعرب البابا عن قلقه واهتمامه بالبحر الأبيض المتوسط، مؤكداً أن "البحر الأبيض المتوسط يجب أن يكون بحر سلام ومحبة ولكن أيضاً قوة"، بعد ذلك، قام الزوار بزيارة مباني المتحف الأثري بالبطريركية والمكتبة البطريركية.
 
جانب من الزيارة (3)
جانب من الزيارة 
 
فى سياق متصل، التقى صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، في مكتبه بالمقر البطريركي بالإسكندرية بالمتروبوليت نقولا مطران طنطا (إرموبوليس) والوكيل البطريركي للأرثوذكس الناطقين بالعربية في مصر، الذي حضر لتهنئة البابا ثيودروس بالسنة الكنائسية الجديدة ومتمنيًا لغبطته سنة مثمرة. 
 
وبحثا الأمور المتعلقة بالرعية الأرثوذكسية الناطقة بالعربية في مصر. وأبدى البابا ثيودروس للمطران نقولا عن رضاه لما يقوم به من نشر على صفحته الفيسبوك للأخبار المتعلقة بأنشطة البطريركية، وكذلك لمقالاته التعليمية والتوعيوية الحاملة للفكر الكنسي الأرثوذكسي التي تعود بالفائدة على شريحة كبيرة لأبناء الرعية الأرثوذكسية الناطقة بالعربية، وأخيرًا أبلغ نيافته صاحب الغبطة البابا عن تعاون بطاركة ورؤساء أساقفة الشرق الأوسط الأرثوذكس.
 

البابا ثيودورس

بطريرك الروم الارثوذكس

الجيش القبرصى

المطران نيقولا

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