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إغلاق طريق الشيخ فضل - رأس غارب لهطول أمطار غزيرة

السبت، 05 سبتمبر 2020 11:40 م
إغلاق طريق الشيخ فضل - رأس غارب لهطول أمطار غزيرة امطار -ارشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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كلف اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إسماعيل الفحام رئيس مركز بنى مزار بالمرور على الطريق الصحراوى الشرقى "طريق رأس غارب - الشيخ فضل" لمعرفة قوة السيل، وتوحيد الجهود لمواجهة الموقف، يأتى ذلك عقب تجمع كميات من الأمطار على سلاسل البحر الأحمر نتيجة أمطار غزيرة.

وأكد محافظ المنيا، أنه تم التواصل والتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، وقد تم إغلاق طريق الشيخ فضل - رأس غارب من الاتجاهين حفاظا على سلامة وأمان المواطنين.

كما وجه المحافظ بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر للوقوف على طبيعة الموقف ومعرفة مدى قوة السيل، كما وجه المحافظ، إدارة المرور بالمنيا لاتخاذ الاجراءات المتبعة عقب غلق الطريق .

وكلف المحافظ، مدير إدارة المواقف بإخطار شركات الأتوبيسات التى تنظم الرحلات إلى البحر الأحمر بغلق الطريق، وإخطار سائقى المكروباصات داخل الموقف من استخدام هذا الطريق.

وكان، محافظ المنيا، قد أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتماليه عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية .

 


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