بغداد (أ ش أ)

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم السبت، انطلاق عملية أمنية واسعة في محافظة البصرة الواقعة أقصى جنوبي البلاد، وأفادت الخلية العراقية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ بأن "قيادة عمليات البصرة شنت عملية تطهير وتفتيش واسعة في المحافظة، وذلك لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيرا إلى أن "قطعات الجيش العراقي ولواء المشاة البحري وحرس الحدود وشرطة الطواريء اشتركت في هذه العملية الأمنية".