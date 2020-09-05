يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه خلية الإعلام الأمني العراقي عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين خلال عملية أمنية في منطقة حسينية المعامل الواقعة شرقي العاصمة بغداد.
وتشن القوات العراقية بين الحين والآخر عمليات تعقب وملاحقة مستمرة لخلايا تنظيم داعش والجماعات الإرهابية في البلاد تسفر عن اعتقال قادة وعناصر من التنظيم الإرهابي، فضلا عن مطلوبين بقضايا مختلفة.