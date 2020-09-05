اليوم السابع
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انطلاق أعمال منتدى رؤى البحرين بالتعاون مع الصحة العالمية نهاية سبتمبر

السبت، 05 سبتمبر 2020 05:32 م
انطلاق أعمال منتدى رؤى البحرين بالتعاون مع الصحة العالمية نهاية سبتمبر الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحرينى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تنطلق في الـ 29 من شهر سبتمبر الجاري، أعمال منتدى «رؤي البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل عالمي ناجح»، الذي يعقد سنوياً بتنظيم من ديوان رئيس الوزراء البحرينى، وسيكون هذا العام بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث سيعقد عبر تقنية الاتصال المرئي نظرا للظروف الراهنة، بالتزامن مع انعقاد الجزء رفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تصادف هذا العام احتفال المنظمة بالذكرى الـ 75 لإنشائها.

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية، رحب الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في رسالة رسمية وجهها إلى ديوان رئيس الوزراء بالتعاون مع الديوان في تنظيم منتدى رؤى البحرين لهذا العام، بهدف بحث سبل مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، معرباً عن دعمه وتطلعه إلى نجاح المنتدى بما يسهم في تعزيز التعاون مع مملكة البحرين في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بفيروس كوفيد 19.

 

وتأتي مشاركة منظمة الصحة العالمية في تنظيم المنتدى، تأكيدا على التعاون الراسخ الذي يجمع بين مملكة البحرين والمنظمة العالمية، وما يشهده من تطور مستمر في خدمة القطاع الصحي في المملكة وعلى المستوى العالمي، وهو التعاون الذي توج بتكريم المنظمة في مايو 2019 رئيس الوزراء البحرينى كقائد عالمي له إسهامات عظيمة في مجال الصحة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المنظمة، كما ستشارك سكرتارية منظمة الصحة العالمية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط في جائزة رئيس الوزراء للأطباء المتميزين في البحث العلاجي والطبي، والتي سيجري منحها بالتزامن مع احتفال المملكة بيوم الطبيب البحريني في 4 نوفمبر 2020 .

 

وتعقد فعاليات المنتدى هذا العام تحت شعار «أهداف التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد -19»، بمشاركة عدد من النخب والشخصيات رفيعة المستوى وكبار مسؤولي الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، للتباحث حول رؤى مشتركة تساهم في مواجهة التحديات الراهنة المتمثلة في تفشي جائحة فيروس كورونا في العالم، والتخفيف من أثاره وتداعياته على الجهود الدولية لتنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة.

وسيوجه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحرينى، رسالة إلى المنتدى تتناول رؤيته حول سبل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي أفرزتها حائجة كورونا على المستوى العالمي، وحشد الجهد الدولي من أجل مواصلة تعزيز جهود التنمية المستدامة، ومساعدة الدول والمجتمعات الأكثر احتياجا لمواجهة هذه الظروف بهدف تقليل التأثيرات السلبية لهذه الأزمة على جهود التنمية المستدامة على مستوى العالم.

 

ومن المقرر أن يسلط المنتدى الضوء على العديد من القضايا من خلال المناقشات الإلكترونية التي سيتم تنظيمها، وفي مقدمتها تفشي وباء كوفيد-19 الذي يعد القضية الرئيسية على مستوى العالم حيث تمتد تأثيراته لتشمل الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية. إذ يسعى المنتدى إلى لفت انتباه العالم إلى الحاجة إلى التداول من أجل السلام والأمن العالميين فيما وراء كوفيد-19 بطريقة تدرس السلامة الجماعية لسكان كوكب الأرض.


خليفة بن سلمان آل خليفة

البحرين

رؤي البحرين

الصحة العالمية

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