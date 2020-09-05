انخفاض منحنى إصابات فيروس كورونا فى بلجيكا بنسبة 12% الأسبوع الماضى

كتب : أحمد علوى

قالت وكالة الأنباء البلجيكية فى تقرير لها، إن بلجيكا كانت واحدة من الدول الأوروبية القليلة التى أبقت فيروس كورونا تحت السيطرة.

ففي الواقع، تمكنت بلجيكا من خفض منحنى الإصابات بفيروس كوفيد 19 المسجلة بنسبة 12٪ الأسبوع الماضى، مقارنة بالفترة المرجعية للأيام السبعة السابقة.

ففي وقت تسجل بلجيكا انخفاضاً فى عدد الإصابات الجديدة بكوفيد 19، فإن الدول الأوروبية الأخرى مثل بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا في اتجاه تصاعدي.

وأشار التقرير ذاته إلى أن هولندا تمكنت أيضًا من خفض منحنى حالات كورونا الجديدة، كما فعلت لوكسمبورج، ومع ذلك، انفجر عدد الإصابات في فرنسا الأسبوع الماضي ، حيث وصل إلى 7379 إصابة خلال 24 ساعة يوم الجمعة.

وأشارت مديرية الصحة العامة البلجيكية فى تحديثها اليومى إلى أن "ديناميكيات تطور الوباء متسارعة"، ومع ذلك تراجعت الإصابات اليومية في الأيام التالية لاستقرار حوالى 5000 حالة قبل أن تنخفض مرة أخرى يوم الإثنين الماضى إلى 3000.

وإذا كان المنحنى في فرنسا يبدو عالياً ، فيجب أن نأخذ في الاعتبار عدد السكان ، الذي هو أعلى من عدد السكان في لوكسمبورج ، على سبيل المثال.

وواجهت ألمانيا أيضًا زيادة في حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 لتصل إلى 1576 يوم الأربعاء الماضي، وهو عدد لا يزال منخفضًا مقارنة بجارتها الفرنسية.

ومن جهته قال إيف كوبيترز عالم أوبئة وأستاذ في جامعة بروكسل الحرة أن "معدل الإصابات بالفيروس يظل مطمئنًا فى بلجيكا"، مضيفاً "على مدى أكثر من 120 يومًا ، كان لدينا فقط 7٪ من الاختبارات الإيجابية".