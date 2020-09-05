اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 05:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

انخفاض منحنى إصابات فيروس كورونا فى بلجيكا بنسبة 12% الأسبوع الماضى

السبت، 05 سبتمبر 2020 04:05 م
انخفاض منحنى إصابات فيروس كورونا فى بلجيكا بنسبة 12% الأسبوع الماضى كورونا -أرشيفية
كتب : أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وكالة الأنباء البلجيكية فى تقرير لها، إن بلجيكا كانت واحدة من الدول الأوروبية القليلة التى أبقت فيروس كورونا تحت السيطرة.

 

ففي الواقع، تمكنت بلجيكا من خفض منحنى الإصابات بفيروس كوفيد 19 المسجلة بنسبة 12٪ الأسبوع الماضى، مقارنة بالفترة المرجعية للأيام السبعة السابقة.

 

ففي وقت تسجل بلجيكا انخفاضاً فى عدد الإصابات الجديدة بكوفيد 19، فإن الدول الأوروبية الأخرى مثل بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا في اتجاه تصاعدي.

 

وأشار التقرير ذاته إلى أن هولندا تمكنت أيضًا من خفض منحنى حالات كورونا الجديدة، كما فعلت لوكسمبورج، ومع ذلك، انفجر عدد الإصابات في فرنسا الأسبوع الماضي ، حيث وصل إلى 7379 إصابة خلال 24 ساعة يوم الجمعة.

 

وأشارت مديرية الصحة العامة البلجيكية فى تحديثها اليومى إلى أن "ديناميكيات تطور الوباء متسارعة"، ومع ذلك تراجعت الإصابات اليومية في الأيام التالية لاستقرار حوالى 5000 حالة قبل أن تنخفض مرة أخرى يوم الإثنين الماضى إلى 3000.

 

وإذا كان المنحنى في فرنسا يبدو عالياً ، فيجب أن نأخذ في الاعتبار عدد السكان ، الذي هو أعلى من عدد السكان في لوكسمبورج ، على سبيل المثال.

 

وواجهت ألمانيا أيضًا زيادة في حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 لتصل إلى 1576 يوم الأربعاء الماضي، وهو عدد لا يزال منخفضًا مقارنة بجارتها الفرنسية.

 

ومن جهته قال إيف كوبيترز عالم أوبئة وأستاذ في جامعة بروكسل الحرة أن "معدل الإصابات بالفيروس يظل مطمئنًا فى بلجيكا"، مضيفاً "على مدى أكثر من 120 يومًا ، كان لدينا فقط 7٪ من الاختبارات الإيجابية".


بلجيكا

كورونا

كورونا فى بلجيكا

كورونا فى اوروبا

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قطع مياه الشرب عن عدة مناطق فى القاهرة غدا لمدة 17 ساعة

قطع مياه الشرب عن عدة مناطق فى القاهرة غدا لمدة 17 ساعة

حصاد الجولة 24 بالإيجبشيان ليج.. الأهلى يرفع شعار فاضل على الحلو 11نقطة.. الزمالك عقدة بيراميدز.. أبو جبل يحافظ على الكلين شت.. سقوط مدوٍ للإسماعيلى.. 4 أهداف قاتلة و5 للأجانب.. انتفاضة للإنتاج.. وظهور شيكابالا

حصاد الجولة 24 بالإيجبشيان ليج.. الأهلى يرفع شعار فاضل على الحلو 11نقطة.. الزمالك عقدة بيراميدز.. أبو جبل يحافظ على الكلين شت.. سقوط مدوٍ للإسماعيلى.. 4 أهداف قاتلة و5 للأجانب.. انتفاضة للإنتاج.. وظهور شيكابالا

الداخلية تضبط 10 مطلوبين لحبل المشنقة و292 هاربا من المؤبد.. فيديو

الداخلية تضبط 10 مطلوبين لحبل المشنقة و292 هاربا من المؤبد.. فيديو

سقوط سيول بالمناطق الجبلية فى الكيلو 85 طريق "قنا - سفاجا".. صور

سقوط سيول بالمناطق الجبلية فى الكيلو 85 طريق "قنا - سفاجا".. صور

النائب العام يحيل "سيدة المحكمة" للجنايات بتهمة التعدى على ضابط شرطة

النائب العام يحيل "سيدة المحكمة" للجنايات بتهمة التعدى على ضابط شرطة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 5-9-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 5-9-2020

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الرئيس السيسى يستقبل وزير خارجية البحرين فى قصر الاتحادية

الرئيس السيسى يستقبل وزير خارجية البحرين فى قصر الاتحادية

مكتب التمثيل العمالى بالإمارات يكشف الإجراءات الجديدة لدخول أبو ظبى

مكتب التمثيل العمالى بالإمارات يكشف الإجراءات الجديدة لدخول أبو ظبى

اتفاق مصرى بحرينى على الدعوة لوقف إطلاق النار بليبيا وتشكيل مجلس رئاسى جديد

اتفاق مصرى بحرينى على الدعوة لوقف إطلاق النار بليبيا وتشكيل مجلس رئاسى جديد

تعرف على نظام قرعة كأس العالم لكرة اليد قبل ساعات من انطلاق الحفل

تعرف على نظام قرعة كأس العالم لكرة اليد قبل ساعات من انطلاق الحفل

الداخلية تضبط قضايا احتيال بقيمة 9 مليارات جنيه

الداخلية تضبط قضايا احتيال بقيمة 9 مليارات جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة