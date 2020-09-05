اليابان تستعد لاستقبال الإعصار هايشن وتتوقع أمطارا غير مسبوقة

تستعد اليابان للإعصار هايشن القوي بينما هو يقترب من جنوب غرب البلاد، وحذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال هطول غير مسبوق للأمطار وهبوب رياح عنيفة وحدوث موجات مد وجزر قوية.

وحثت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية سكان جزيرتي أوكيناوا وكيوشو على توخي أقصى درجات الحذر، في وقت ينتظر فيه أن يصل الإعصار إلى أوكيناوا غدا الأحد قبل أن يبلغ جزيرة كيوشو الجنوبية الرئيسية.

وقال مسؤول من الأرصاد الجوية في مؤتمر صحفي بثه هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم السبت "سكان المناطق المتأثرة يجب ألا يترددوا لوهلة في إخلاء منازلهم، حتى وإن كانوا يتخوفون من احتمال العدوى بفيروس كورونا".

وأضافت وكالة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن تصحب الإعصار رياح سرعتها 198 كيلومترا في الساعة غدا الأحد.

وكان مركز الإعصار اليوم السبت قريبا من جزيرة ميناميدايتو، إلى الشرق من الجزيرة الرئيسية في أوكيناوا، وهو يتحرك نحو الشمال بسرعة 30 كيلومترا في الساعة.

ولمنع الأضرار الناجمة عن الإعصار، قالت شركة كيوشو للسكك الحديدية إنها ستوقف بعض رحلاتها غدا وستوقف جميع الرحلات يوم الاثنين.

وذكرت وكالة كيودو أنه جرى تصريف المياه في 23 سدا في ستة أقاليم، لمنع وقوع أضرار ناجمة عن فيضانات قد يحدثها الإعصار.

وأجبر سوء الأحوال الجوية الناجم عن الإعصار قوات خفر السواحل على إيقاف عمليات البحث عن طاقم سفينة لشحن الماشية انقلبت في بحر الصين الشرقي.

ويأتي الإعصار هايشن في أعقاب الإعصار مايساك، الذي اجتاح شبه الجزيرة الكورية يوم الخميس، مخلفا قتيلين على الأقل وتسبب في انقطاع الكهرباء مؤقتا عن الآلاف.