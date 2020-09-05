نيودلهى (أ ش أ)

سجلت الهند 86 ألفا و432 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أنحاء البلاد إلى 4023179 حالة إصابة، وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم السبت - أنه تم تسجيل 1089 حالة وفاة جديدة على مدار الساعات ال(24) الماضية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للوفيات المرتبطة بالفيروس 69 ألفا و561 وفاة.. وتعافى نحو 3.1 مليون مريض من العدوى بالفيروس في البلاد.