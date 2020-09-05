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النيابة تطلب تقرير تقرير الصفة التشريحية لجثة مجند استشهد فى حملة بالعياط

السبت، 05 سبتمبر 2020 01:00 ص
النيابة تطلب تقرير تقرير الصفة التشريحية لجثة مجند استشهد فى حملة بالعياط جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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خاطبت النيابة العامة بجنوب الجيزة مصلحة الطب الشرعى، لإفادتها بنتائج تشريح جثة مجند شرطة استشهد بعدما أطلق عليه أحد المتهمين المطلوب ضبطهم النار؛ أثناء محاولة ضبطه بمركز العياط بجنوب الجيزة؛ للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، كما أمرت النيابة بالتحفظ على (المقذوف) الذي تم استخراجه من جثمان المجند وإرساله للمعمل الجنائي؛ لفحصه وكتابة تقرير وافً عنه.

 

وأمرت النيابة العامة في وقت سابق، بحبس المتهم عقب القبض عليه، بعدما وجهت له تهمة مقاومة السلطات وحيازة سلاح نارى غير مرخص، والقتل العمد.

 

كانت حملة أمنية من مديرية أمن الجيزة خرجت لضبط أحد المتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة تورطهم في أحد القضايا، وفور أن شاهد المتهم القوات حاول الفرار، وأثناء محاولته الفرار أطلق النار على القوات التي خرجت لضبطه فأصيب أحد مجندي الشرطة، مما أسفر عن استشهاده.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، بعدما خرجت حملة أمنية لضبطه عقب تحديد مكانه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيقات.


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