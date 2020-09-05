النيابة تستعجل تقرير لجنة الآثار بعد ضبط قطع أثرية بمطار القاهرة

كتب ـ عبد الله محمود

استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية تقرير لجنة الآثار حول قطع وعملات معدنية وفضية وذهبية ومخطوطات أثرية، حاول متهم تهريبها عبر مطار القاهرة.

وتمكنت قوات أمن المطار بمبنى الركاب رقم 3 من ضبط راكب أجنبي الجنسية من أصل مصري وبحوزته عدد من القطع والعملات المعدنية والفضية والذهبية والتذكارية الأثرية والمخطوطات بالمخالفة لقانون لقانون حماية الآثار.

وتبين من التحريات أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة لوفتهانزا رقم 584 القادمة من فرانكفورت، اشتبه مأمور الجمرك في راكب أجنبي الجنسية من أصل مصري قادم من فرانسيسكو الأمريكية ترانزيت فرانكفورت. وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.