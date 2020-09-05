النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى حول مقتل مبيض محارة على يد عامل بمدينة نصر

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة مدينة نصر، باستعجال تقرير الطب الشرعي لجثة مبيض محارة قتل علي يد عامل بسبب خلافات مالية بينهما، حيث كانت النيابة صرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات، وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنها لذكر في العقد الرابع من العمر توفي نتيجة إصابته بعدة طعنات متفرقة في الجسد في البطن والصدر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من شرطة النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بعزبة الهجانة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الامن وتبين نشوب مشاجرة بين مبيض محارة وعامل بسبب اقتراض الأول ألف جنيه من الأخير ورفضه ردها، ودلت التحريات على أن المتهم توجه إلي المجني عليه وطالبه بردها ولكنه رفض، فنشبت مشادة كلامية تطورت إلي المشاجرة قام على إثرها الأول بطعن الأخير بسلاح أبيض ما أسفر عن مقتله.

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.