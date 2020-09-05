النمسا تسجل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

فيينا (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد خلال 24 ساعة، وذكر بيان للوزارة اليوم السبت أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 29 ألفا و87 حالة، تعافى منها 24 ألفا و828 حالة، بينما توفيت 735 حالة، وأشار البيان إلى وجود 157 حالة فى المستشفيات منها 28 حالة فى العناية المركزة، وأوضح أن أعلى الإصابات تم تسجيلها فى العاصمة فيينا وبلغت 206 حالات، تليها النمسا العليا 44 حالة، تيرول 38 حالة، والنمسا السفلى 30 حالة.. بينما جاءت أقل الإصابات فى كارينثيا وبلغت حالتين .