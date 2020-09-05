"المعاهد الأزهرية" يعلن فتح باب الاشتراك بمسابقة الأولمبياد المصرى للمعلوماتية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن فتح باب الاشتراك اليوم فى مسابقة الأولمبياد المصرى للمعلوماتية لعام 2020م؛ والمؤهلة لنهائيات الأولمبياد العالمية؛ حيث يمكن لجميع الطلاب من مختلف المناطق الأزهرية، وجميع المراحل الدراسية الاشتراك فى المسابقة.

تنطلق المسابقة على مرحلتين: الأولى على مستوى المناطق الأزهرية؛ حيث يتقدم لهذه المرحلة، جميع طلاب المعاهد الأزهرية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي)، على مستوى معاهد المنطقة من المتميزين فى الرياضيات، ومجال البرمجة وحل الخوارزميات.

أما المرحلة الثانية، فيشارك فيها الطلاب المتأهلون بنتيجة اختبارات المرحلة الأولى؛ حيث تُجرَى الاختبارات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، وبناء على نتيجة تلك الاختبارات، يتم تحديد الفرق العلمية، التى تشارك فى الأولمبياد المصري، والمؤهلة للأولمبياد العالمية.

جدير بالذكر أن المسابقة تقام برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشاركت فيها مصر منذ عام 2005م، واستضافتها عام 2008م، وكانت آخر نسخة للمسابقة قد أقيمت فى عاصمة أذربيجان "باكو" ويتم اختيار الفريق المصرى المشارك فى الأولمبياد وإعداده تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ حيث توفر الوزارة الدعم الكامل للفريق بتحمُّل نفقات التدريب وتكاليف السفر لكل أعضاء الفريق. تقوم الوزارة بتدريب 300 طالب، المزمع مشاركتهم بالمشروع من طلاب التعليم ما قبل الجامعي، ثم يتم عقد مسابقة أونلاين بعد الانتهاء من التدريب؛ حيث يتم انتقاء أفضل 100 مشترك، تُعقد لهم مسابقة محلية يتم اختيار أفضل 20 مشترك بعدها، تمهيدًا للمشاركة فى المسابقة الدولية.

تعتمد المسابقة على الخوارزميات؛ حيث يكون على المتسابقين عرض مهارات تكنولوجيا المعلومات الأساسية مثل: تحليل المشكلة، وتصميم الخوارزميات وهياكل البيانات، إضافة إلى مهارات البرمجة والاختبار. ويُشترط للتقدم للمسابقة ما يلي:

1. أن يكون الطالب مقيدًا بالمعاهد الأزهرية.

2. تشمل جميع المحافظات والبنين والفتيات والمراحل الثلاث (الابتدائى والإعدادى والثانوي).

3. أن يكون المتقدم من المتميزين فى مجال البرمجة وحل الخوارزميات.

4. يفضل المتفوقون فى مادة الرياضيات. للاشتراك فى المسابقة