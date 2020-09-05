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"المركزى للإحصاء "181 مليون جنيه إيرادات السكك الحديدة يوليو الماضى

السبت، 05 سبتمبر 2020 05:00 ص
"المركزى للإحصاء "181 مليون جنيه إيرادات السكك الحديدة يوليو الماضى قطارات السكة الحديد - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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رصدت بيانات حكومية، صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع إيرادات السكك الحديدية في شهر يوليو الماضي، حيث سجل إجمالي الإيرادات نحو 181.9 مليون جنيه، مقابل 234.4 مليون جنيه في شهر يوليو من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 52.5 مليون جنيه.
 
وأدت الإجراءات الاحترازية، التي أُقِرت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد في الفترة الأخيرة إلى تراجع ملحوظ في حركة الركاب السكك الحديدية، مما أثر على حجم الإيرادات أيضا بشكل متفاوت، حيث بلغ عدد ركاب السكك الحديدية بلغ نحو 8.9 مليون راكب في مايو الماضي، مقابل 23.4 مليون راكب في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 14.5 مليون راكب بينما كان عدد الركاب في ابريل الماضي نحو 10.4 مليون راكب.
 
وتشير البيانات إلى تراجع عدد الركاب ترتب عليه تراجع الإيرادات لتصل إلى 89.9 مليون جنيه مايو الماضي، مقابل 190.2 مليون جنيه في مايو عام 2019، بتراجع بلغ نحو 100.3 مليون جنيه، بينما كانت الإيرادات 92.4 مليون جنيه في ابريل الماضي.
 
وحققت إيرادات السكك الحديدية ارتفاعا ملحوظا قبل ظهور فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت في شهر ديسمبر الماضي نحو 216.7 مليون جنيه، مقابل 192.6 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 24.1 مليون جنيه، وهو ما يعكس نتائج منظومة العمل التي يجري تطبيقها حاليا بهيئة السكك الحديدية.

الاحصاء

جهاز الاحصاء

السكك الحديد

ايرادات

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