اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 08:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض محاكمة عقيد بالجيش لاتهامه بقتل شاب فلسطينى

السبت، 05 سبتمبر 2020 06:58 م
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض محاكمة عقيد بالجيش لاتهامه بقتل شاب فلسطينى الجيش الإسرائيلى
كتب- هاشم الفخراني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية، رفضت دعوى قضائية لمحاكمة عقيد بالجيش الإسرائيلى، أعدم فتى فلسطينى فى القدس المحتلة، خلافا لتعليمات إطلاق النار.

 

وأوضحت الصحيفة أن المحكمة قررت عدم محاكمة قائد منطقة رام الله الأسبق فى جيش الاحتلال "يسرائيل شومير" وذلك على الرغم من إعدامه أحد الشباب الفلسطينى فى العام 2015 بعد إلقائه للحجارة باتجاه المركبة العسكرية التى يستقلها الضابط، بينما لاحق الضابط الفتى وأطلق عليه النار من مسافة قصيرة سعيًا لإعدامه فاستشهد فى المكان.

 

وبررت المحكمة قرارها بأن الحجر سلاح فتاك وقد يتسبب بالقتل وأن سلوك الضابط له ما يبرره واكتفت بالتوبيخ الذى تلقاه الضابط من قائد الأركان وفرض قيود عليه حول ترقيات مستقبلية فقط.

 

ووقعت الجريمة صيف 2015 عندما كان "شومير" فى مركبته العسكرية قرب حاجز قلنديا ومعه ثلاثة من الجنود حيث تعرضت الدورية لإلقاء حجر كبير باتجاه الزجاج الأمامى للدورية وفر من المكان.

 

وفى تلك اللحظة خرج "شومير" من المركبة ولاحق الفتى محمد كوسبا ابن الـ17 ربيعًا وأطلق 3 طلقات باتجاه ظهره فاستشهد فى المكان.


إسرائيل

تل ابيب

القدس المحتلة

الجيش الإسرائيلي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور العالم هذا المساء.. "تطبيع جديد مع إسرائيل" صربيا وكوسوفو توافقان على فتح سفارتيهما بالقدس.. عمال إنقاذ يبحثون عن الناجين تحت الأنقاض في بيروت لليوم الثاني.. عودة الدراسة فى "وهان" الصينية بؤرة تفشى كورونا

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:00 م

3 جرائم هزت إسرائيل.. اغتصاب فتاة قاصر في سن الـ16 عامًا من مجموعة شباب في إيلات ..القبض على شابين بتهمة تهريب المخدرات بطائرة بدون طيار وتوزيعها.. وسطو مسلح استهدف منزل مسنة فى يافا.. صور

الخميس، 03 سبتمبر 2020 10:52 م

إسرائيل الأولى عالميا فى الإصابة بفيروس كورونا من حيث عدد السكان

الخميس، 03 سبتمبر 2020 06:16 م

إسرائيل تفرض الإغلاق التام على 30 بلدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

الخميس، 03 سبتمبر 2020 04:21 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لاعب مصرى فى إيطاليا ينشر فيديو لزوجته تردد الشهادة بعد إسلامها.. فيديو

لاعب مصرى فى إيطاليا ينشر فيديو لزوجته تردد الشهادة بعد إسلامها.. فيديو

وزير الأوقاف يفتتح 53 مسجدًا بمحافظة الشرقية الجمعة المقبلة

وزير الأوقاف يفتتح 53 مسجدًا بمحافظة الشرقية الجمعة المقبلة

سيدة تلتهم العضو الذكرى لزوجها بعد رفضه قتل فأر بحجرة النوم فى زامبيا

سيدة تلتهم العضو الذكرى لزوجها بعد رفضه قتل فأر بحجرة النوم فى زامبيا

"بائع الفريسكا" يزين منتدى شباب العالم بدعوة من الرئيس.. كاريكاتير

"بائع الفريسكا" يزين منتدى شباب العالم بدعوة من الرئيس.. كاريكاتير

السعودية تعلن ترميم منزل ضابط المخابرات البريطانى "لورانس العرب" لجذب السياح

السعودية تعلن ترميم منزل ضابط المخابرات البريطانى "لورانس العرب" لجذب السياح

تفاصيل فصل 3 عاملين بالبريد أضربوا عن العمل 2014.. الحيثيات: الإضراب محظور فى الوظيفة العامة.. والمفصولون حرضوا زملاءهم بإغلاق المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.. وعدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة

تفاصيل فصل 3 عاملين بالبريد أضربوا عن العمل 2014.. الحيثيات: الإضراب محظور فى الوظيفة العامة.. والمفصولون حرضوا زملاءهم بإغلاق المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.. وعدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة

حكاية صبر نهايتها نجاح.. محمد تحدى الشلل الدماغى وحصل على 93% بالثانوية العامة.. يكتب الشعر ويحب كرة القدم ويحلم بلقاء شيكابالا.. ووالدته تروى تفاصيل رحلة الإنجاز من رفض المدارس قبوله للتفوق فى الدراسة (فيديو)

حكاية صبر نهايتها نجاح.. محمد تحدى الشلل الدماغى وحصل على 93% بالثانوية العامة.. يكتب الشعر ويحب كرة القدم ويحلم بلقاء شيكابالا.. ووالدته تروى تفاصيل رحلة الإنجاز من رفض المدارس قبوله للتفوق فى الدراسة (فيديو)

الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام

الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام

بلومبيرج تكشف بيع شركات الطيران "بيجامات" وسودانى لتعويض خسائر كورونا

بلومبيرج تكشف بيع شركات الطيران "بيجامات" وسودانى لتعويض خسائر كورونا

شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا

شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا

تهرب من ضرائب بقيمة 11 مليار جنيه.. قصة سقوط رجل الأعمال صلاح دياب.. فيديو

تهرب من ضرائب بقيمة 11 مليار جنيه.. قصة سقوط رجل الأعمال صلاح دياب.. فيديو

قطع مياه الشرب عن عدة مناطق فى القاهرة غدا لمدة 17 ساعة

قطع مياه الشرب عن عدة مناطق فى القاهرة غدا لمدة 17 ساعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة