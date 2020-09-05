المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض محاكمة عقيد بالجيش لاتهامه بقتل شاب فلسطينى

كتب- هاشم الفخراني

ذكرت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية، رفضت دعوى قضائية لمحاكمة عقيد بالجيش الإسرائيلى، أعدم فتى فلسطينى فى القدس المحتلة، خلافا لتعليمات إطلاق النار.

وأوضحت الصحيفة أن المحكمة قررت عدم محاكمة قائد منطقة رام الله الأسبق فى جيش الاحتلال "يسرائيل شومير" وذلك على الرغم من إعدامه أحد الشباب الفلسطينى فى العام 2015 بعد إلقائه للحجارة باتجاه المركبة العسكرية التى يستقلها الضابط، بينما لاحق الضابط الفتى وأطلق عليه النار من مسافة قصيرة سعيًا لإعدامه فاستشهد فى المكان.

وبررت المحكمة قرارها بأن الحجر سلاح فتاك وقد يتسبب بالقتل وأن سلوك الضابط له ما يبرره واكتفت بالتوبيخ الذى تلقاه الضابط من قائد الأركان وفرض قيود عليه حول ترقيات مستقبلية فقط.

ووقعت الجريمة صيف 2015 عندما كان "شومير" فى مركبته العسكرية قرب حاجز قلنديا ومعه ثلاثة من الجنود حيث تعرضت الدورية لإلقاء حجر كبير باتجاه الزجاج الأمامى للدورية وفر من المكان.

وفى تلك اللحظة خرج "شومير" من المركبة ولاحق الفتى محمد كوسبا ابن الـ17 ربيعًا وأطلق 3 طلقات باتجاه ظهره فاستشهد فى المكان.