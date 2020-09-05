اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 12:38 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المحكمة التأديبية تعاقب رئيس حى الموسكى السابق بغرامة مالية عشرة أضعاف مرتبه

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:07 م
المحكمة التأديبية تعاقب رئيس حى الموسكى السابق بغرامة مالية عشرة أضعاف مرتبه مجلس الدولة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 263 لسنة 61 قضائية عليا، بمجازاة رئيس حي الموسكي السابق، بغرامة تعادل عشرة أمثال الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك بتهمة الرشوة، وبراءة مدير الإعلانات إستنادًا لما جاء بالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ضد المتهم الأول وتحقيقات النيابة العامة بشأن المحال الثاني.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داوود، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أدهم محمد لطفى ومحمد أبو العيون جابر، نائبي رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار فوزي عبد الهادي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وسكرتارية محمد حسن عبدالمقصود .

كشفت أوراق القضية أن "طارق . ص. ف"، والمحكوم عليه حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات طلب خلال رئاسته حي الموسكي 100 الف جنيه من الشاكي "م. ع" وآخر على سبيل الرشوة مقابل إصدار ترخيص نشاط بيع الملابس الجاهزة بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء. كما طلب المتهم 10 آلاف جنيه للغير وهو "ع.  ف. ن"، مدير إدارة التنظيم بحي الموسكي على سبيل الرشوة من الشاكي المذكور عاليه مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو الموافقة على تغيير النشاط وفقًا لإختصاصه الوظيفي .

قالت المحكمة في أسباب حكمها القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية، متى قضي في هذا الأفعال بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به، بما لا يجوز معه للمحكمة التأديبية وهى بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال ان تعاود البحث في ثبوتها من عدمه ، باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال بالحكم الجنائي. ونزولاً علي مقتضى حجية الحكم الجنائي الصادر في القضية بمعاقبة المتهم  (المحال الاول) بعقوبة السجن المشدد والغرامة بمبلغ مائة الف جنيه والعزل من الوظيفة، وهو الامر الذي يتعين معه على هذه المحكمة وهي بصدد التعرض للمسئولية التأديبية للمتهم عما أسند اليه من اتهامات أن تتقيد بما جاء بالحكم الجنائي من ثبوت هذه الاتهامات قبله، الأمر الذى تكون معه المخالفات الإدارية المنسوبة إليه ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا، بعد الحكم عليه، بحسبان ان الحكم الجنائي سالف الإشارة اليه تضمن عزله من الوظيفة.

ومن حيث إنه بشأن المخالفة المنسوبة للمتهم الثاني والمتمثلة في وضعه لنفسه موضع الشبهات بأن طلب لنفسه مبلغاً مالياً عشرة آلاف جنيه من الشاكي عند طلب الشاكي استصدار ترخيص إعلان منه، وذلك علي النحو المبين تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة. فأن البين من تحقيقات النيابة العامة ومحضر تحريات عضو هيئة الرقابة الادارية والمتضمن عدم صحة طلب المتهم الثاني لمبالغ مالية علي سبيل الرشوة مقابل انهاء إجراءات تغيير النشاط للمعرض ملك المذكور.

كما انتهت النيابة العامة في ختام تحقيقاتها في تلك القضية الي إحالة المتهم الأول، الى المحاكمة الجنائية واستبعاد المتهم الثاني "ا. ف. م"  من الاتهام المنسوب اليه، ومن حيث إن النيابة الادارية قد أحالت المتهم المذكور للمحاكمة التأديبية علي سند من القول تضمنه تقرير الاتهام من انه وضع نفسه موضع الشبهات بأن طلب لنفسه مبلغاً مالياً عشرة آلاف جنيه من الشاكي عند طلب الشاكي استصدار ترخيص إعلان. منه فقد غدا من المعلوم تطبيقاً للقاعدة الأصولية القاضية بأن البينة على من أدعى – أن يكون على جهة الاتهام أن تسفر عن الأدلة التي انتهت منها إلي نسبة الاتهام إلي المتهم، ويكون على المحكمة التأديبية أن تمحص هذه الأدلة لإحقاق الحق من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند على وقوع المخالفة بيقين في ضوء ما يسفر عنه التحقيق من حقائق وما يقدمه المتهم من أوجه دفاع، وذلك كله في إطار المقرر من أن الأصل في الإنسان البراءة.

وانتهت المحكمة إلى أنه هدياً بما تقدم وإذ خلت الأوراق وأجدبت التحقيقات عن صحة ثبوت الاتهام قِبل المتهم الثاني، وهو ما تأيد أيضاً بما أسفرت عنه تحريات الرقابة الادارية، الأمر الذي لا يسع معه المحكمة والحال كذلك إلا القضاء ببراءة المحال الثاني مما أسند إليه.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بمجازاة المتهم الأول بغرامة تعادل عشرة أمثال الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وببراءة المتهم الثاني "أ. ف. م" مما أسند إليه.


المحكمة التأديبية

النيابة الإدارية

رئيس حى

دائرة الموسكى

تهمة الرشوة

مجازاة مالية

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إصابة 14 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزقازيق- بلبيس

إصابة 14 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزقازيق- بلبيس

ضبط 472 شخص بتهمة تعديات على أملاك الدولة والزراعات ومخالفة البناء

ضبط 472 شخص بتهمة تعديات على أملاك الدولة والزراعات ومخالفة البناء

الداخلية تضبط 3748 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3748 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

التعليم العالى تعلن مد فترة المرحلة الثانية للتنسيق حتى مساء الغد

التعليم العالى تعلن مد فترة المرحلة الثانية للتنسيق حتى مساء الغد

ماذا يحتاج الأهلى للتتويج بلقب الدورى الـ42 فى تاريخه؟

ماذا يحتاج الأهلى للتتويج بلقب الدورى الـ42 فى تاريخه؟

كاف يرفض طلب مصر والمغرب لتأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

كاف يرفض طلب مصر والمغرب لتأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

فيديو.. 18 هدفاً فى حصاد الجولة 24 من الإيجبشيان ليج وتألق المدافعين

فيديو.. 18 هدفاً فى حصاد الجولة 24 من الإيجبشيان ليج وتألق المدافعين

تشييع جنازة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق من مسقط رأسه بالفيوم

تشييع جنازة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق من مسقط رأسه بالفيوم

الأهلي يرحب بتأجيل مباراتى الوداد المغربى فى نصف نهائي دوري الأبطال

الأهلي يرحب بتأجيل مباراتى الوداد المغربى فى نصف نهائي دوري الأبطال

الأمن العام يضبط 240 قطعة سلاح وينفذ 81 ألف حكم

الأمن العام يضبط 240 قطعة سلاح وينفذ 81 ألف حكم

60% من قراء اليوم السابع يتوقعون حل أزمة كهربا في الأهلى دون تجميده

60% من قراء اليوم السابع يتوقعون حل أزمة كهربا في الأهلى دون تجميده

وزير النقل يشهد اليوم احتفالية وصول الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة

وزير النقل يشهد اليوم احتفالية وصول الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة